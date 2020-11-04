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- 04 Kas 2020 - 20:47 G: 04 Kas 2020 - 21:03

Çukur Dizisinin Yıldızı Vartolu Sadettin Diziye Elveda Dedi! Sosyal Medya Birbirine Girdi… Milyonlarca Kişi Tek Bir Ağızdan “O Olmadan İzlemeyiz!” Dedi…

SHOW TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam eden Çukur dizisi reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan her bölümünde izleyicilerin heyecanları tüm hızıyla devam ediyor. Dizi içerisinde yaşanan her türlü gelişme de sosyal medya ortamında gündem olmaya devam ediyor. İşte Çukur dizisinden ayrılacağı iddia edilen o isim ve merak edilen tüm detaylar…

Fatma Erdoğan
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Şimdi de Çukur dizisiyle ilgili olarak sosyal medyada yapılan habere göre başrol oyuncularından birisinin diziden ayrıldığı söyleniyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber ardından pek çok dizi izleyicisi sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler.

Yaptıkları paylaşımlarda o başrol oyuncusunun dizide olmadan diziyi izlemeyeceklerini dile getirdiler. 4 sezondur SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Çukur dizisinden bir ismin ayrılacağına dair yapılan haberler sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu.

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04 Kas 2020 - 20:47 Ankara- Yaşam

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