Çukur Dizisinin Yıldızı Vartolu Sadettin Diziye Elveda Dedi! Sosyal Medya Birbirine Girdi… Milyonlarca Kişi Tek Bir Ağızdan “O Olmadan İzlemeyiz!” Dedi…

Şimdi de Çukur dizisiyle ilgili olarak sosyal medyada yapılan habere göre başrol oyuncularından birisinin diziden ayrıldığı söyleniyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber ardından pek çok dizi izleyicisi sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler.

Yaptıkları paylaşımlarda o başrol oyuncusunun dizide olmadan diziyi izlemeyeceklerini dile getirdiler. 4 sezondur SHOW TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Çukur dizisinden bir ismin ayrılacağına dair yapılan haberler sosyal medyada büyük bir yankı oluşturdu.



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