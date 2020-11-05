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- 05 Kas 2020 - 11:38 G: 05 Kas 2020 - 11:52

Ankara'da 'Sadakatsiz' Dehşeti! Diziye Kızdı, Ortalığı Birbirine Kattı!

Ankara Keçiören'de dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sadakatsiz dizisine kızan adam sinir krizi geçirip dehşet saçtı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da 'Sadakatsiz' Dehşeti! Diziye Kızdı, Ortalığı Birbirine Kattı! Dün akşam saatlerinde Ankara Keçiören'de yaşanan olaylar yok artık dedirtti. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir beğeni ile izlenen Sadakatsiz dizisine kızan adam ufak çaplı bir sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.

Alınan bilgilere göre Ankara Keçiören'de yaşayan bir vatandaş, kızının izlemekte olduğu diziye kızdı ve olanlar oldu. Sadakatsiz adlı dizide işlenen konuya sinirlenen adam evin içinde bağırmaya başladı. Evin içinde başlayan olaylar ilerleyen dakikalarda dışarı kadar taştı.

Kızı tarafından izlenen Sadakatsiz adlı diziye göz gezdiren Ö.A isimli vatandaş, dizide işlenen konunun Türk örf ve adetlerine uymadığını ve toplum ahlakını zedelediğini düşündüğü için bu konuda kızına ve eşine söylenmeye başladı.

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05 Kas 2020 - 11:38 Ankara- Yaşam

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