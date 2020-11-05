2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum...
2021’de otomobil vergileri, harç ve cezaların ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesi ile birlikte 2021’de uygulanacak olan yeni vergi düzenlemeleri, harç ve trafik cezaları merak ediliyor.
2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum... Bazı trafik cezalarının, yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı. Kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, emniyet kemerini takmamanın gibi trafik cezalarının ne kadar olacağı belirlendi. Bir diğer yandan yurtdışından telefon getirmenin harç miktarı da belli oldu.
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Telefon Harçları ve Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası
Yurtdışından getirilen telefonların harç miktarı yeniden değerlendirme oranında artış gösterecek. Buna göre; 1 Ocak 2020 itibarıyla 1838 TL olarak uygulanan harç miktarı, 2021 yılından itibaren 167 TL artış göstererek, 2005 TL’ye yükselecek.
Telefon harçlarının yanı sıra, kapalı alanda sigara içmenin cezasında da artış olacak. Buna göre; 2020’de 188 TL olan kapalı alanda sigara içme cezası, 2021 itibari ile 17 TL artış göstererek 205 TL olacak.
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05 Kas 2020 - 15:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.