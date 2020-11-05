Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Kas 2020 - 15:05 G: 05 Kas 2020 - 16:31

2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum...

2021’de otomobil vergileri, harç ve cezaların ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesi ile birlikte 2021’de uygulanacak olan yeni vergi düzenlemeleri, harç ve trafik cezaları merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum... Bazı trafik cezalarının, yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı. Kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, emniyet kemerini takmamanın gibi trafik cezalarının ne kadar olacağı belirlendi. Bir diğer yandan yurtdışından telefon getirmenin harç miktarı da belli oldu.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

Telefon Harçları ve Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası

Yurtdışından getirilen telefonların harç miktarı yeniden değerlendirme oranında artış gösterecek. Buna göre; 1 Ocak 2020 itibarıyla 1838 TL olarak uygulanan harç miktarı, 2021 yılından itibaren 167 TL artış göstererek, 2005 TL’ye yükselecek.

Telefon harçlarının yanı sıra, kapalı alanda sigara içmenin cezasında da artış olacak. Buna göre; 2020’de 188 TL olan kapalı alanda sigara içme cezası, 2021 itibari ile 17 TL artış göstererek 205 TL olacak.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

05 Kas 2020 - 15:05 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicileri Göz Yaşlarına Boğulacak! Türk Dizi Tarihinin En Acı Veren Olayı Yaşanacak! mask
Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicileri Göz Yaşlarına Boğulacak! Türk Dizi Tarihinin En Acı Veren Olayı Yaşanacak!
Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum... mask
Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum...
Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor? mask
Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor?
Reynmen'e Hayatının En Büyük Şoku Yaşatıldı! Öyle Bir Dava Açıldı Ki... mask
Reynmen'e Hayatının En Büyük Şoku Yaşatıldı! Öyle Bir Dava Açıldı Ki...
2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum... mask
2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum...
Ankaraspor, Bursaspor maçı hazırlıklına devam etti mask
Ankaraspor, Bursaspor maçı hazırlıklına devam etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL