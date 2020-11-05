Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum... Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını nedeni ile ülkeler önlem almaya devam ediyor. Birçok ülkede esnetilen önlem çalışmaları tekrar gündeme gelmiş durumda. Almanya, İspanya, Fransa, Belçika ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde uygulanan önlem çalışmaları gibi, ülkemizde de 3 Kasım’da açıklanan bilgilere göre bazı önlemler alınacak.

Avrupa ülkelerinde alınan sokağa kısıtlı çıkma uygulamasının dışında birçok önlem benzerlik gösteriyor. Seyahat engelinin henüz gündeme gelmediği açıklamalarda öne çıkan başlıklar, mekan ve işletmelerin çalışma saati ile ilgili oldu.



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