Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum...
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele ve tedbirler kapsamında birtakım açıklamalarda bulunmuştu.
Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum... Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını nedeni ile ülkeler önlem almaya devam ediyor. Birçok ülkede esnetilen önlem çalışmaları tekrar gündeme gelmiş durumda. Almanya, İspanya, Fransa, Belçika ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde uygulanan önlem çalışmaları gibi, ülkemizde de 3 Kasım’da açıklanan bilgilere göre bazı önlemler alınacak.
Avrupa ülkelerinde alınan sokağa kısıtlı çıkma uygulamasının dışında birçok önlem benzerlik gösteriyor. Seyahat engelinin henüz gündeme gelmediği açıklamalarda öne çıkan başlıklar, mekan ve işletmelerin çalışma saati ile ilgili oldu.
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05 Kas 2020 - 15:54 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.