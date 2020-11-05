Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Kas 2020 - 15:54 G: 05 Kas 2020 - 16:30

Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele ve tedbirler kapsamında birtakım açıklamalarda bulunmuştu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum... Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını nedeni ile ülkeler önlem almaya devam ediyor. Birçok ülkede esnetilen önlem çalışmaları tekrar gündeme gelmiş durumda. Almanya, İspanya, Fransa, Belçika ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde uygulanan önlem çalışmaları gibi, ülkemizde de 3 Kasım’da açıklanan bilgilere göre bazı önlemler alınacak.

Avrupa ülkelerinde alınan sokağa kısıtlı çıkma uygulamasının dışında birçok önlem benzerlik gösteriyor. Seyahat engelinin henüz gündeme gelmediği açıklamalarda öne çıkan başlıklar, mekan ve işletmelerin çalışma saati ile ilgili oldu.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

05 Kas 2020 - 15:54 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicileri Göz Yaşlarına Boğulacak! Türk Dizi Tarihinin En Acı Veren Olayı Yaşanacak! mask
Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicileri Göz Yaşlarına Boğulacak! Türk Dizi Tarihinin En Acı Veren Olayı Yaşanacak!
Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum... mask
Canlı Müzik Yasaklandı mı, Canlı Müzik Cezası Ne Kadar? Kafelerde Canlı Müzikle İlgili Son Durum...
Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor? mask
Bomba İddia! Necati Şaşmaz Kendi Senaryosunu mu Yazıyor?
Reynmen'e Hayatının En Büyük Şoku Yaşatıldı! Öyle Bir Dava Açıldı Ki... mask
Reynmen'e Hayatının En Büyük Şoku Yaşatıldı! Öyle Bir Dava Açıldı Ki...
2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum... mask
2021 Trafik Cezaları Ne Kadar? Otomobil Vergileri ve Harçlar Belli Oldu! İşte Son Durum...
Ankaraspor, Bursaspor maçı hazırlıklına devam etti mask
Ankaraspor, Bursaspor maçı hazırlıklına devam etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL