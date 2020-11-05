Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicileri Göz Yaşlarına Boğulacak! Türk Dizi Tarihinin En Acı Veren Olayı Yaşanacak!
TV8’in ekranlara taşıdığı, gerçek hayat hikayesi Doğduğun Ev Kaderindir, her çarşamba saat 20.00’da izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicileri Göz Yaşlarına Boğulacak! Türk Dizi Tarihinin En Acı Veren Olayı Yaşanacak! Gülseren Budaycıoğlu’nun eseri Camdaki Kız’dan uyarlanan dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın bulunduğu dizinin senaryosunu; Eylem Canpolat, Seray Şahiner, Doruk Erengül, Ayşenur Sıkı ve Defne Gürsoy kaleme alıyor.
Yayınlandığı ilk tarih 25 Aralık 2019’dan bu yana seyircinin ilgisini oldukça çekmiş durumda olan dizinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Dizinin başrollerinden Demet Özdemir, Zeynep karakterini canlandırırken, bir diğer başrol olan İbrahim Çelikkol ise Mehdi karakterini canlandırıyor. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi yeni bölümleriyle, TV 8’de devam ediyor.
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05 Kas 2020 - 16:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.