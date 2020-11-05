Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Kişinin Yaptığı Kaos Çıkarttı! Sosyal Medya Adeta Çıldırdı! Bu Kadarı da Pes"
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 8. Bölümün yayınlanması ile reyting sıralarını zirvede tutmayı başarıyor. Hayranları tarafından büyük ilgi ile izlenen Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ile izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Yeni bölümün yayınlaması ile izleyiciler adeta şaşkına döndü. İşte haberin tüm detayları…
Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümleri izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Her yeni bölümde bir sonraki bölümün merakla beklenmesini sağlayan Masumlar Apartmanı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde Han’ın bir araba içerisinde oturması İnce’nin de görmesinin ardından izleyenler yeni bölümde neler olacağı hakkında büyük meraklar içerisine düştü.
Masumlar apartmanı her Salı TRT 1 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Her bölümünde izleyicileri şaşırtması oldukça ilgi topluyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın bulunduğu dizide ikilinin ilişkisi iyice farklı olaylara yol açıyor. Birbirlerine olan hal ve hareketlerinin değişmesi şüpheyi de beraberinde getiriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.