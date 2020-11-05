Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Kişinin Yaptığı Kaos Çıkarttı! Sosyal Medya Adeta Çıldırdı! Bu Kadarı da Pes"

Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümleri izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Her yeni bölümde bir sonraki bölümün merakla beklenmesini sağlayan Masumlar Apartmanı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde Han’ın bir araba içerisinde oturması İnce’nin de görmesinin ardından izleyenler yeni bölümde neler olacağı hakkında büyük meraklar içerisine düştü.

Masumlar apartmanı her Salı TRT 1 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Her bölümünde izleyicileri şaşırtması oldukça ilgi topluyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın bulunduğu dizide ikilinin ilişkisi iyice farklı olaylara yol açıyor. Birbirlerine olan hal ve hareketlerinin değişmesi şüpheyi de beraberinde getiriyor.



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