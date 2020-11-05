"MasterChef Yayından Kaldırıldı" Sıkı Yönetim İlan Edildikten Sonra... İzleyenlerin Ağızları Açık Kaldı! Sabah Bir Anda...
Masterchef ile ilgili ifşa olayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bilgi sızdırıldığı düşünülmekte olan programda en son olarak Tanya'nın eleneceği günler öncesinden netlik kazanmıştı. Son olarak ise bu hafta elenecek olan ismin bilgisi verilmişti. İlk 16 kişilik kadronun belli olmasının ardından sürekli olarak her hafta kendini gösteren bilgi sızdırma durumları sosyal medyada öyle bir iddiayı gündeme getirdi ki herkes şok geçirdi.
Türkiye'nin en çok izlenen, yemek programları arasında en çok hit alan program olarak kendini gösteren TV8'in en önemli yapımlarından Masterchef'te bugün sabahtan itibaren öyle bir iddia ortaya atıldı ki tüm izleyenler sosyal medyada duydukları karşısında şok oldular. Bilgi sızdırma durumlarıyla ilgili olarak son olarak Masterchef'te oyun kuralları değişmiş ve bu değişiklik büyük gündem yaratmıştı. Peki şimdi ne olacak? Masterchef ne durumda? Yayından kaldırıldı mı?
TV8'in en eğlenceli programlarından olan ve Survivor'dan sonra izlenme rekorları kıran Masterchef yaklaşık olarak 15 gündür ifşa şoklarıyla fena bir şekilde gündeme geliyor. Söz konusu ifşalar her ne kadar haftalar önce yapılmaya başlanmış olsa da, son 12 - 13 gündür bu denli gündeme geliyor. Çünkü ortaya atılan her iddia doğru çıkıyor ve bu durum artık bilgi sızdırma durumu olarak görülüyor. Bunun için ise TV8 tarafından bir açıklama bekleniyor. Bu açıklama bir türlü gelmek bilmese de son yapılan oyundaki sistem değişikliği, bilgi sızdırma durumlarının gerçekliğini ortaya koyuyor. Tüm bunlar bir yana söz konusu değişiklikten sonra dahi ifşa şokunun meydana gelmesi bugün çok büyük bir olayın gündeme taşınmasına sebep oldu. Sabah saatleri itibarıyla sosyal medya çalkalandı.... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.