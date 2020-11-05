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- 05 Kas 2020 - 19:45 G: 05 Kas 2020 - 20:10

"Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı" Koronavirüste Ortaya Atılan Flaş İddia Ortalığı Karıştırdı! İşte O İlçeler ve Son Durum

Ankara'da koronavirüsün seyri öyle dalgalı ilerliyor ki, milyonlarca Ankaralı neler olduğunu büyük bir şaşkınlık içerisinde izliyor. Ankara'da ortalama olarak 5 ilçede Hayat Eve Sığar verilerine göre günlük çok yüksek değişimler meydana geliyor. Bir gün mavi - yeşil arasında olan renkler, bir gün tamamen kırmızı oluyor. Bu durum karşısında Ankara halkı ise maske - mesafe - temizlik kurallarına dikkat ederek yaşamlarına devam ediyor. Yasaklar ve önlemler ise hız kesmeden açıklanmaya devam...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

... ediyor! Ankara'da dün Valilik tarafından açıklanan karara göre 8 farklı kategoride yer alan işletmelerin hizmetlerinin 22:00'a kadar devam edeceği, bu saatten sonra söz konusu işletmelerin açık kalmayacağı belirtilmişti. Bugün ise sosyal medyada yapılan iddialar doğrultusunda tüm Ankara halkına şok geçiren bir karar olduğu belirtildi. 

Ankara'da koronavirüsün seyri hızla değişirken, Türkiye genelinde de değişim devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre bugün Türkiye'de; 146.028 test yapıldı. 2.311 kişiye tanı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti ve toplam olarak 1.714 kişi iyileşti. Ankara'da sokağa çıkma durumuna dair ise net bilgi belli oldu! Diğer sayfaya geçiniz >>

05 Kas 2020 - 19:45 Ankara- Yaşam

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