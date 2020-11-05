Kızlık Zarının Bozulduğu Nasıl Anlaşılır? Kızlık Zarının Zedelenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Kızlık Zarının Zedelenmesinin Belirtileri Nelerdir? Kızlık zarı zedenlenmesi akıntı, kızarıklık ve kaşıntı varlığında söz konusu olabilir. Kızlık zarı hymen olarak da bilinir. Bu zar, vajinanın yaklaşık 1,5 cm içerisinde yer almaktadır. Orta bölümünde zarın delik vardır. Bu delik vajinanın tamamen kapanmasını engeller. Kızık zarı yırtılması ile kızlık zarı zedelenmesi birbirine benzese de, iki farklı durumdur.

Kızlık zarı yırtıldığı zaman zar bütünlüğünü yitirmiş olur. Zedelenme olması halinde ise kızlık zarının halen bütünlüğü vardır. Kızlık zarının zedelenmesine pek çok neden sebep olabilir.

Kızlık Zarının Bozulduğu Nasıl Anlaşılır? Mastürbasyon Kızlık Zarını Bozar mı?

Mastürbasyon yapmak zarın zedelenmesine neden olan durumların en yaygın sebebi olarak biliniyor. Vajinal bölgenin etkilendiği kazaları geçirmek de vajinada yer alan bu dokunun zarar görmesi ile sonuçlanabiliyor. Mantar enfeksiyonları da zedelenmeye sebep olabiliyor. Mantarlar kaşınma ile kendini belli ediyor ve kaşınma sonrasında bölgede tahriş meydana geliyor.

Zedelenen Kızlık Zarında Kanama Olur mu?

Zedelenen kızlık zarında kanama olabilir ancak olmak zorunda değildir. Kanama olursa bu kanama az miktarda olacaktır. Bu kanama normal kabul edilmektedir. Dokuda tahriş miktarına bağlı olarak kanama bir iki damla şeklinde gelir. Kişiler kan gördükleri zaman ciddi endişe etseler de, her kanama kızlık zarının yırtılması anlamına gelmiyor. Mutlaka uzman hekim değerlendirmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde kızlık zarının yırtılıp yırtılmadığını öğrenmek mümkün oluyor.

Kızlık Zarı Zedelemesinde Kanama Çoksa Ne Yapmalı?

Kızlık zarı zedelenmesinde yoğun kanama olması halinde kişilerin mutlaka sağlık kuruluşuna başvurarak klinik muayeneden geçmesi gerekir. Kanama şiddetli olduğunda kanama süresinin izlenmesi şarttır. Kızlık zarı kanaması olduğu zaman, zar dokusu iyileşir ve zar kendini korur. Ancak bu korumanın sağlanması için kanama miktarının az olması gerekir.

Zedelenen Kızlık Zarında Kanama Ne Kadar Sürer?

Zedelenen kızlık zarında kanama süresi 40 dk kadar olabilir. Kanama genellikle damla damla ve az miktarda olur. Her bireyde kan pıhtılaşma süresi farklıdır. Zedelenmenin ne kadar olduğu ve kanama süresi herkeste farklı olacaktır. Zedelenme nedeniyle kanama kimi zaman bir iki dakika sürüp durabilir ve lekelenme şeklinde devam edebilir. Kızlık zarı yırıtlırsa kanama daha fazla olur. Kanama bu durumda lekelenme şeklinde değil damlama şeklinde olacaktır. Ayrıca bu kanama türü 45 dkdan daha uzun sürmez. Daha uzun sürmesi halinde ciddi kan kaybı yaşanır. Bu nedenle mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Kızlık Zarı Zedelemesinde Neden Olan Durumlar Nelerdir?

Kızlık zarı zedelenmesine neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

· Vajinaya darbe almak,

· Bazı jimnastik hareketleri,

· Mastürbasyon esnasında vajina içine yabancı cisim girilmesi,

· Vajinal temizlik sırasında vajinanın aşırı zorlanması,

· Tampon ve vibratör kullanımı,

· Vajinanın çok sert kaşınması hallerinde kızlık zarı zedelenmesi söz konusu olabilir.

Zedelenen Kızlık Zarında Kanama Rengi Nasıldır?

Zedelenen kızlık zarında kanama rengi herkes için farklı olacaktır. Eğer hymen dokusunda damarların yoğun olduğu bir bölgede kanama meydana geldiyse bu durumda kan parlak kırımızı renkte gelir. Eğer daha az damaların olduğu bir yerde yırtılma meydana geldiyse bu durumda kan rengi kırmızıdan çok pembe renkli olacaktır.

Kan herhangi bir doku yırtılmasından sonra beklerse ve saatler sonra akarsa bu durumda kahverengi renge sahip olur. Kızlık zarında zedelenmenin meydana geldiği yer, zedelenme miktarı, kızlık zarı yapısı durumları kanama rengini ve şiddetini değiştirecektir.