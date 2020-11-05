Masumlar Apartmanı Dizisindeki O İsim Herkesi Hayret Ettirdi! Milyonlarca Kişi Ekran Başında Şok Geçirdi…
TRT1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde o isim herkesin takdirini kazandı. Dizi içerisinde bir oyuncunun yapmış oldukları dizi izleyicilerinin adeta hayrete düşmesini sağladı. Bu kadar ustaca bir oyunculuk görenlerin takdirini kazandı. İşte Masumlar Apartmanı dizisinde son yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar…
Dizi içerisinde son bölümden itibaren Gülben’in ablası Safiye’ye karşı dik durmaya başladığı görüldü. Dizi hikayesinde izleyicilerin en çok üzüldüğü karakter olan Gülben karakteri, artık ablasına karşı koymaya başlaması ile dizi izleyicilerinin içini rahatlattı.
Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakteri çok baskın bir karakter. Öte yandan Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben karakteri ise bu durumdan dolayı Safiye’nin gölgesinde kalıyor. Dizi içerisinde Safiye, annesinin kendisine yaptığını kardeşi Gülben’e yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.