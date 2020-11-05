Masumlar Apartmanı Dizisindeki O İsim Herkesi Hayret Ettirdi! Milyonlarca Kişi Ekran Başında Şok Geçirdi…

Dizi içerisinde son bölümden itibaren Gülben’in ablası Safiye’ye karşı dik durmaya başladığı görüldü. Dizi hikayesinde izleyicilerin en çok üzüldüğü karakter olan Gülben karakteri, artık ablasına karşı koymaya başlaması ile dizi izleyicilerinin içini rahatlattı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakteri çok baskın bir karakter. Öte yandan Merve Dizdar’ın canlandırdığı Gülben karakteri ise bu durumdan dolayı Safiye’nin gölgesinde kalıyor. Dizi içerisinde Safiye, annesinin kendisine yaptığını kardeşi Gülben’e yapıyor.



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