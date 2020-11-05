Sen Çal Kapımı Finale Doğru Koşuyor! İzleyiciler Artık Diziden Zevk Almadıklarını, İzlemek İstemediklerini Belirtti! Milyonlarca Kişi Dehşete Düştü…

Bu durum ardından dizinin senaryosunda yeniden değişiklikler yapıldı ve dizi romantik komedi dizisi haline geldi. Çarşamba akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan diziye ilişkin olarak artık dizi izleyicileri izlemekten sıkıldıklarını dile getirdiler. Bu durum da dizi yayından kaldırılıyor mu sorularını gündeme getirdi.

Olan tüm bu gelişmeler ardından dizinin sevenleri resmen dehşete düştü. Yayınlandığı ilk zamanlarda son derecede beğenilen Sen Çal kapımızı dizisi, diğer dizilerin de yayınlanmaya başlaması ardından izleyici kaybına uğradı.



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