Sen Çal Kapımı Finale Doğru Koşuyor! İzleyiciler Artık Diziden Zevk Almadıklarını, İzlemek İstemediklerini Belirtti! Milyonlarca Kişi Dehşete Düştü…
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı yayınlandığı ilk zamanlarda büyük bir çıkış yapmayı başarmıştı. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde senaryonun Yeşilçam senaryosu haline gelmesi dizi izleyicilerinin diziden sıkılmasına neden olmuştu. Bu durum da dizinin reytinglerinde bir düşme meydana gelmesine neden olmuştu. İşte Sen Çal Kapımı dizisine ilişkin olarak merak edilen tüm ayrıntılar…
Bu durum ardından dizinin senaryosunda yeniden değişiklikler yapıldı ve dizi romantik komedi dizisi haline geldi. Çarşamba akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan diziye ilişkin olarak artık dizi izleyicileri izlemekten sıkıldıklarını dile getirdiler. Bu durum da dizi yayından kaldırılıyor mu sorularını gündeme getirdi.
Olan tüm bu gelişmeler ardından dizinin sevenleri resmen dehşete düştü. Yayınlandığı ilk zamanlarda son derecede beğenilen Sen Çal kapımızı dizisi, diğer dizilerin de yayınlanmaya başlaması ardından izleyici kaybına uğradı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.