Kırmızı Oda Dizisine Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Tozu Dumana Katacak! Milyonlarca Kişi Gelen İsmi Duyunca Kulaklarına İnanamadı… O İsim Artık Kırmızı Oda’da…

Kırmızı oda dizisinde en çok anılacağı düşünülen karakterlerden birisi olacak. Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde bu ismin de yer alacağı söyleniyor. Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak yeni bir karakter geliyor.

Daha öncesinde ilk olarak ekranlara spiker olarak başlayan oyuncu şimdi de Kırmızı oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak. Diziye gelecek olan bu yeni ismi duyanlar uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönecek olmasına çok sevindi.



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