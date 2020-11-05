Emeklilere Duyuruldu! Emeklilere Bekledikleri Müjde Sonunda Verildi! Başvuru Yapılır Yapılmaz Anında Hesapta…
Milyonlarca emekli vatandaşın yüzlerini güldürecek son derecede önemli bir gelişme oldu. Halkbank’tan gelen müjdeli haber ile emekli vatandaşlara yeni bir promosyon haberi verildi. İşte promosyon ile ilgili olarak merak edilen haberin tüm ayrıntıları…
Geçimlerini aylıkları ile sağlayan emekli vatandaşlar bu promosyon haberini duymaları ardından hemen bankaya koştular. 2500 lira promosyon ödemeleri sayesinde pek çok emekli vatandaş rahat bir nefes alabilecek. Özellikle de koronavirüs salgının olumsuz etkilerine maruz kalan emekli vatandaşlar alacakları promosyon ile birlikte pek çok ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Milyonlarca emekli vatandaş devlet bankası tarafından verilecek olan promosyondan faydalanabilecekler. SGK, SSK ve Bağ-kur emeklisi olan milyonlarca vatandaş devlet bankası bu promosyon ödemelerini alabilecekler. Devlet bankası tarafından verilen bu müjdeli haber milyonlarca emeklinin yüzlerini güldürdü. İşte Halkbank promosyonları ile ilgili olarak merak edilen detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.