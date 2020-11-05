Emeklilere Duyuruldu! Emeklilere Bekledikleri Müjde Sonunda Verildi! Başvuru Yapılır Yapılmaz Anında Hesapta…

Geçimlerini aylıkları ile sağlayan emekli vatandaşlar bu promosyon haberini duymaları ardından hemen bankaya koştular. 2500 lira promosyon ödemeleri sayesinde pek çok emekli vatandaş rahat bir nefes alabilecek. Özellikle de koronavirüs salgının olumsuz etkilerine maruz kalan emekli vatandaşlar alacakları promosyon ile birlikte pek çok ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Milyonlarca emekli vatandaş devlet bankası tarafından verilecek olan promosyondan faydalanabilecekler. SGK, SSK ve Bağ-kur emeklisi olan milyonlarca vatandaş devlet bankası bu promosyon ödemelerini alabilecekler. Devlet bankası tarafından verilen bu müjdeli haber milyonlarca emeklinin yüzlerini güldürdü. İşte Halkbank promosyonları ile ilgili olarak merak edilen detaylar…



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