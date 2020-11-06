Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Hepsiburada Müşteri Temsilcisi Numarası...
1998 yılından bu yana faaliyette olan ve sadece internet üzerinden hizmet veren ve aylık 100 milyonun üzerinde ziyaret alan Hepsiburada, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin en sevilen markası ve ayrıca 2013’te Yılın E-ticaret Sitesi seçilmişti.
Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Hepsiburada Müşteri Temsilcisi Numarası... Doğan Holding’e ait olan Hepsiburada’nın yönetim merkezi İstanbul Şişli’de bulunuyor. 5 binden fazla tedarikçi firma ile çalışan Hepsiburada’nın operasyon merkezi ise 100 bin metrekareye sahip bir alanla Kocaeli Gebze’de bulunuyor.
Hepsiburada, çalıştığı tedarikçi firmaların sahiplerinin şayet ortaklığı varsa; yüzde elliden fazlasının, ortaklığı yoksa; firma yöneticisinin kadın olması durumunda firmayı “Girişimci Kadın Sınıfı”nda değerlendirmekte.
Hepsiburada, hizmet ağını genişletebilmek için çeşitli şekillerde çalışmalar sağlıyor.
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06 Kas 2020 - 13:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.