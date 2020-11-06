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- 06 Kas 2020 - 13:50 G: 06 Kas 2020 - 14:03

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Hepsiburada Müşteri Temsilcisi Numarası...

1998 yılından bu yana faaliyette olan ve sadece internet üzerinden hizmet veren ve aylık 100 milyonun üzerinde ziyaret alan Hepsiburada, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin en sevilen markası ve ayrıca 2013’te Yılın E-ticaret Sitesi seçilmişti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Hepsiburada Müşteri Temsilcisi Numarası...  Doğan Holding’e ait olan Hepsiburada’nın yönetim merkezi İstanbul Şişli’de bulunuyor. 5 binden fazla tedarikçi firma ile çalışan Hepsiburada’nın operasyon merkezi ise 100 bin metrekareye sahip bir alanla Kocaeli Gebze’de bulunuyor.

Hepsiburada, çalıştığı tedarikçi firmaların sahiplerinin şayet ortaklığı varsa; yüzde elliden fazlasının, ortaklığı yoksa; firma yöneticisinin kadın olması durumunda firmayı “Girişimci Kadın Sınıfı”nda değerlendirmekte.

Hepsiburada, hizmet ağını genişletebilmek için çeşitli şekillerde çalışmalar sağlıyor.

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06 Kas 2020 - 13:50 - Yaşam

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