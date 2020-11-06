Resmi Gazetede Resmen Duyuruldu! Artık Herkes Erkenden Emekli Olabilecek… Emekli Olma Yaşı Düşürüldü!

Erken emeklilik hayali milyonlarca vatandaşın hayali olarak biliniyor. Bu kapsamda borcu olan vatandaşlar prim eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Borçları yüzünden emekli olamayan vatandaşlar 51 yaşında emekli olmak için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekir.

Erken emeklilikten faydalanabilen meslekler şu şekilde; su altında çalışan işçiler, Emniyet ve Mit mensupları, itfaiyeciler, gazeteciler, maden işçileri, demi ve çelik işçileri ve TSK görevlileri faydalanabilecek. Sigortalı çalışan ve prim ödemelerini yerine getiren vatandaşların yaşa takılması üç yıl ile beş yıl erken emeklilik hakkından faydalanabileceği öngörüldü.



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