Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Kas 2020 - 17:38 G: 06 Kas 2020 - 18:00

Resmi Gazetede Resmen Duyuruldu! Artık Herkes Erkenden Emekli Olabilecek… Emekli Olma Yaşı Düşürüldü!

SGK kapsamında çalışma hayatına devam eden işçilerin son günlerde en merak ettikleri konu emeklilik zamanları oldu. Hangi şartlarda emeklilik hakkının tanındığı araştırılmaya devam ediliyor. Sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. İşte haberin tüm detayları…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Erken emeklilik hayali milyonlarca vatandaşın hayali olarak biliniyor. Bu kapsamda borcu olan vatandaşlar prim eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Borçları yüzünden emekli olamayan vatandaşlar 51 yaşında emekli olmak için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekir.

Erken emeklilikten faydalanabilen meslekler şu şekilde; su altında çalışan işçiler, Emniyet ve Mit mensupları, itfaiyeciler, gazeteciler, maden işçileri, demi ve çelik işçileri ve TSK görevlileri faydalanabilecek. Sigortalı çalışan ve prim ödemelerini yerine getiren vatandaşların yaşa takılması üç yıl ile beş yıl erken emeklilik hakkından faydalanabileceği öngörüldü.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

06 Kas 2020 - 17:38 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Engellilik Oranı Neye Göre Belirlenir? Hangi Hastalık % Kaç Engellilik Getiriyor? mask
Engellilik Oranı Neye Göre Belirlenir? Hangi Hastalık % Kaç Engellilik Getiriyor?
Emeklilere Duyuruldu! Emeklilere Bekledikleri Müjde Sonunda Verildi! Başvuru Yapılır Yapılmaz Anında Hesapta… mask
Emeklilere Duyuruldu! Emeklilere Bekledikleri Müjde Sonunda Verildi! Başvuru Yapılır Yapılmaz Anında Hesapta…
SGK İcra Sorgulama İşlemi - İcra Sorgulama Nereden Yapılır? Hakkımda Başlatılan İcra Var mı? mask
SGK İcra Sorgulama İşlemi - İcra Sorgulama Nereden Yapılır? Hakkımda Başlatılan İcra Var mı?
2021 Yılının Bütün Emekli Ödemelerine Olağanüstü Zam Geldi! Milyonlar Şok İçinde... Geçim Derdi Artık Bitiyor! mask
2021 Yılının Bütün Emekli Ödemelerine Olağanüstü Zam Geldi! Milyonlar Şok İçinde... Geçim Derdi Artık Bitiyor!
Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır? mask
Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır?
SGK İstirahat Raporu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? mask
SGK İstirahat Raporu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? mask
PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
Devlet Adeta Emeklilere Çalışmaya Başladı… Emeklilere Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki Milyonlarca Emeklinin Cepleri Dolup Taşacak! mask
Devlet Adeta Emeklilere Çalışmaya Başladı… Emeklilere Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki Milyonlarca Emeklinin Cepleri Dolup Taşacak!
Milyonlarca Emekliye Bayram Havası Estirecek Haber Geldi! İntibak Ödemelerinden Aile Yardımlarına Kadar Bir Çok Ödeme Emeklinin Cebine Girecek… mask
Milyonlarca Emekliye Bayram Havası Estirecek Haber Geldi! İntibak Ödemelerinden Aile Yardımlarına Kadar Bir Çok Ödeme Emeklinin Cebine Girecek…
Emeklinin Yüzünü Güldürecek Haber Sonunda Verildi! Yeni Yılda Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu… “Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!” mask
Emeklinin Yüzünü Güldürecek Haber Sonunda Verildi! Yeni Yılda Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu… “Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yılmaz Erdoğan'dan Heyecanlandıran Paylaşım! Bir Demet Tiyatro Geri mi Dönüyor? mask
Yılmaz Erdoğan'dan Heyecanlandıran Paylaşım! Bir Demet Tiyatro Geri mi Dönüyor?
Masterchef'in Bomba İsmi Hangi Dizide Oynayacak? mask
Masterchef'in Bomba İsmi Hangi Dizide Oynayacak?
Temizlik Benim İşim 6 Kasım Kim Elendi? Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Temizlik Benim İşim 6 Kasım Kim Elendi? Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Flaş Gelişme! Bilim İnsanlarından Gelen Açıklama Yakalanan Herkesi Korkuttu! mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Flaş Gelişme! Bilim İnsanlarından Gelen Açıklama Yakalanan Herkesi Korkuttu!
Çukur'dan Geldi, Alev Alev Yaktı! Genç Kızların Yeni Sevgilisi Cihangir Ceyhan Kimdir? mask
Çukur'dan Geldi, Alev Alev Yaktı! Genç Kızların Yeni Sevgilisi Cihangir Ceyhan Kimdir?
Müge Anlı'da Tarihin En Talihsiz Adamı! Evlenmek İstedi Öyle Bir Sonuçla Karşılaştı ki, Bir Daha Evlenmeyeceğine Yemin Etti! mask
Müge Anlı'da Tarihin En Talihsiz Adamı! Evlenmek İstedi Öyle Bir Sonuçla Karşılaştı ki, Bir Daha Evlenmeyeceğine Yemin Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL