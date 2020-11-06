Resmi Gazetede Resmen Duyuruldu! Artık Herkes Erkenden Emekli Olabilecek… Emekli Olma Yaşı Düşürüldü!
SGK kapsamında çalışma hayatına devam eden işçilerin son günlerde en merak ettikleri konu emeklilik zamanları oldu. Hangi şartlarda emeklilik hakkının tanındığı araştırılmaya devam ediliyor. Sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. İşte haberin tüm detayları…
Erken emeklilik hayali milyonlarca vatandaşın hayali olarak biliniyor. Bu kapsamda borcu olan vatandaşlar prim eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Borçları yüzünden emekli olamayan vatandaşlar 51 yaşında emekli olmak için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekir.
Erken emeklilikten faydalanabilen meslekler şu şekilde; su altında çalışan işçiler, Emniyet ve Mit mensupları, itfaiyeciler, gazeteciler, maden işçileri, demi ve çelik işçileri ve TSK görevlileri faydalanabilecek. Sigortalı çalışan ve prim ödemelerini yerine getiren vatandaşların yaşa takılması üç yıl ile beş yıl erken emeklilik hakkından faydalanabileceği öngörüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.