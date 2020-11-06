4D’li Taşeronlara Öyle Bir Haber Verildi Ki, Milyonlarca Kişi Var! İstedikleri Haber Sonunda Duyuruldu…

Maaş zammıyla alakalı olarak gelen bu müjdeli haber taşeron işçilerin hemen detayları araştırmalarına da neden oldu. Taşeron işçilerin uzun zamandır bekledikleri maaş zammıyla ilgili olarak müjdeli haber geldi. Yapılan haberler ardından binlerce taşeron işçi detayları araştırılmaya başladı.

Bir yandan 2020 yılı için son tediye ikramiyelerini almaya hazırlanan taşeron işçiler maaşlarına yapılacak olan zam haberini de duyduklarında sevinçten adeta havalara uçtular. Taşeron işçilerin maaşlarına gelecek olan zam konusunda bazı detaylar netleşmeye başladı. İşte taşeron işçilerin tediye ödemelerinin tarihi ve maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar…



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