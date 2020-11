SGK İşten Çıkış Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? SGK İşten Çıkış Sorgulama 2021

SGK İşten Çıkış Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? İşten çıkış sorgulama için e devlet sayfasına giriş yapın ve arama kısmına işten çıkış yazın. Ekrana çıkan sonuçlar arasında ilk sırada olana tıklayın. E devlet sistemine giriş yapmak ve sgk sorgulamasını öğrenmek için mutlaka T.C. kimlik no ve şifre bilginize ihtiyacınız olacak. Eğer daha önce hiç şifre almadıysanız ilk şifrenizi almak için PTT birimlerini ziyaret etmeniz gerekiyor.

PTT’den ilk şifre 2TL karşılığında kapalı zarf içinde alınıyor. Güvenlik açısından şifrelerin kimse ile paylaşılmaması önem taşıyor. Önceden şifre almanız ancak unutmanız halinde ise yeni şifre almak için şifremi unuttum butonuna basmanız yeterli oluyor. İşten çıkış sorgulaması ile ilgili bilgiler e hizmetler sekmesinin altında bulunuyor. Kişi sorgulama yaparak iş hayatına dair bütün bilgileri tek bir yerde bulabiliyor.

SGK İşe Giriş Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

İşe giriş sorgulaması yapmak için de e devlet sistemini kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden yapacağınız sorgulama ile çok sayıda bilgi öğrenebilirsiniz. Öğrenebileceğiniz bilgiler arasında:

· Emeklilik bilgileri,

· İşe giriş çıkış bilgileri,

· Prim ödeme bilgileri,

· Kişisel bilgiler yer alıyor.

İşten Çıkış Bildirilmezse Ne Olur?

İşten çıkışın bildirilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Sigortalılığı sona eren çalışan ile sigortalı işten ayrılma bildirgesi düzenlemekle yükümlüdür. Daha sonra bu belgenin sgk kurumuna iletilmesi gerekir.

Bu yükümlülük 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiştir. İşten çıkış için bildirim yapılması adına belirlenmiş olan süre en çok 10 gün olabilir. Eğer 10 gün geçtikten sonra haber verilirse kişiler yine idari para cezasına çarptırılacaktır. İşten ayrılma bildirgesi ancak iş veren tarafından görülecektir. İş veren bu çıktıyı alabilir. İşçilerin elektronik ortamdan işten ayrılış belgesi alması söz konusu olamaz.

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşten çıkış kodları iş veren tarafından mutlaka SGK’ya iletilmelidir. Bu kodlar sayesinde işten ayrılış nedenlerini açıklamak yerine bu kodlar kullanılabilir. Kodlar ve açıklamaları şu şekilde sıralanabilir:

· 02 deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi anlamına gelir.

· 03 belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesi anlamına gelir.

· 04 belirsiz iş sözleşmesinin iş veren tarafından haklı sebebe dayanarak fesih etmesi anlamına gelir.

· 05 kodunda belirli süreli iş sözleşmesi sona erer.

· 08 kodunda emeklilik döneminin gelmesinden dolayı ayrılık söz konusudur.

· 09 kodunda malulen emeklilik nedeniyle ayrılık vardır.

· 10 kodu ise işçinin ölüm sebebiyle işten ayrılması anlamına gelir.

Bu kodlar belgeye uygun şekilde eklenmelidir.

İşten Çıkış Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

İşten çıkış belgesinde bulunması gereken bilgiler çıkış belge örneğinde bulunabilir. İşten çıkış belgesinde işçinin sosyal no kısmına TC kimlik no girilmesi gerekir. Sosyal güvenlik bilgileri bölümüne ise sicil, iştirakçi ve sandık no yazılmalıdır. Meslek adı ve meslek kodu kısmına ise meslek hakkında gerekli olan bilgilerin yazılması beklenmektedir. Sigortalı işten neden ayrıldığını belirtmeli ve eksik günlerini de doldurmalıdır.

İşten çıkış, sigortanın sonlanması ve işçi ve iş veren arasında yasal olan sigorta bağının neticeye ermesi anlamına gelmektedir. 10 gün içinde sgk kurumuna bildirimi yapılmayan durumlarda idari para cezası kesintisi uygulanmaktadır. İşçi giriş yaparak sigortasının ne zaman sonlandığını görebilir. Aynı kısımdan kişinin sigorta primlerini kontrol etmesi de mümkündür. İşçinin tek yapması gereken şey e devlet hesabına giriş yapmak olacaktır.