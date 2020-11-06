Makat Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Makat anüs anlamında kullanılmaktadır. Sindirim sisteminin sonunda yer alır. Çıkartımın yapıldığı alan olarak da tanımlanabilir. Makat ağrısı sorunu yaşamanız halinde genel cerrahi uzmanlarına danışmanız gerekir.

Makatta ağrı farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkmış olabilir. Sık karşılaşılan bu durum genellikle dışkılamadan hemen sonra ortaya çıkar. Bazen bu ağrı saatlerde sürebilir. Bıçak saplanır gibi bir ağrı duyduklarını belirten hastalar için bu ağrı çekilmez olabilir.

Hangi Durumlarda Makat Ağrısı için Doktora Gitmek Gerekir?

Makat ağrısında doktora gitmenin şart olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

· Makatta ağrıyla birlikte şişlik,

· Sürekli ıkınma varlığı,

· Makatta kaşıntı ve yanma hissi,

· Kadınlık organından dışkı gelmesi,

· İdrardan dışkı gelmesi,

· Makattan akıntı gelmesi,

· Makattan kan gelmesi,

· Sürekli dışkılama alışkanlıklarında değişiklik olması,

· Dışkıda kan olması,

· Dışkı çapında incelme,

· Dışkılamada zorluklar,

· Giderek artan şiddetli kabızlık hallerinde mutlaka hekime danışmak gerekir.

Makat Ağrısına Neden Olan Hastalıklar Nelerdir?

Makat ağrısına neden olan hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

· Makat darlığı,

· Makattaki nöbetçi memeler,

· Makat sarkması,

· Rekto vajinal fistül,

· Kıl dönmesi,

· Makat apsesi,

· Makat fistülü,

· Makat siğili,

· Makat çatlağı,

· Basur,

· Alt seviyeli rektum kanseri,

· Cinsel temasla geçen makat hastalıkları,

· Frengi hastalıkları makat ağrısı şikayeti ile doktora giden kişilerde ortaya çıkabilir.

Makat Ağrısına Alınabilecek Basit Önlemler Nelerdir?

Makat ağrısına karşı basit önlemler başında banyo oturması gelmektedir. Kadınlık organının arkasına doğru, erkeklerde ise penis köküne doğru banyonun kenarına oturmak gerekir. Tenis topu üzerine oturmak da fayda sağlayacaktır. Buna ek olarak topuklara değme şeklinde gevşeme egzersizleri makat ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Makat kenarına her iki taraftan parmaklar ile egzersiz yapabilirsiniz.

Ortalama günde 50 kez masaj yapılması halinde puborektal kaslar rahatlayacaktır. Bu durum bölgedeki ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Sayılan bu önlemler genellikle hafif düzeydeki makat ağrılarının iyileşmesine yardımcı olur.

Makat Ağrısına Karşı Yapılan İlaç Uygulamaları Nelerdir?

Makat ağrısına ilaç uygulaması hekimler tarafından reçete edildikten sonra yapılabilir. Bu alanda en çok kullanılan ilaçlar şu şekilde sıralanabilir:

· Diazepam sakinleştirici etkiye sahip bir ilaçtır.

· Diltiazem makat kaslarında gevşeme sağlar.

· Naproksen, iburofen gibi ilaçlar ağrıların dindirilmesini sağlar.

· Klanidin isimli tansiyon ilacı makat ağrıları için sıkça kullanılmaktadır.

Makat Ağrısı Tipleri Nelerdir?

Makat ağrısı tipleri şu şekilde sıralanabilir:

· Sürekli makat ağrısı varsa, bu durum omur ilik basısı ve sırt ağrısı olması anlamına gelebilir.

· Şiddetli ve kramp tarzında makat ağrısı durumunda proktalgia fugax hastalığına işaret edebilir.

· Eğer makat ağrısı uykudan uyandıracak şiddette ise bu durum makat apsesine işaret ediyor olabilir.

· Dışkılamadan sonra gelişen ve uzun süren makat ağrıları halinde ise makat çatlağı, makat siğili ve hemoroid durumları söz konusu olabilir.

Makat Ağrısına Neden Olan Makat Çatlağı Nedir?

Makat ağrısına neden olan makat çatlağı anal fissür olarak da bilinmektedir. Makat çatlağında ortaya kanama, ağrı ve kaşıntı çıkar. Makatta çatlak oluşmasına neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

· Makat yolu ile cinsel temas,

· Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

· Yoğun kabızlık,

· Sürekli dışkı yumuşatıcı kullanmak,

· Lösemi hastası olmak,

· Crohn hastası olmak gibi durumlar makatta çatlağa neden olabilir.

Makat ağrısına neden olan bu hastalık genellikle 15 ile 40 yaşları arasında gözlemlenmektedir. Makat çatlağı her 350 kişiden birinde vardır. Erkek ve kadınlarda görülme oranı eşittir. Kişisel hijyen ile makat çatlağının bir alakası yoktur.