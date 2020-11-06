KOSGEB Kredisi Veren Bankalar 2021.KOSGEB kredisi kullanarak işletmenizin ihtiyaç duyduğu finansal desteği alabilirsiniz. Girişimciler ve esnaflar KOSGEB kredilerinden şartları yerine getirmek koşuluyla faydalanabilirler. KOSGEB kredisinden faydalanan kişiler faiz ödeme derdinden kurtuluyor. Kredilerin kurumun anlaşmalı olduğu bankalar ile kullanılması mümkündür.

KOBİ’lere destek olması açısından pek çok destek programı bulunmaktadır. Bu programların başında KOSGEB kredileri gelmektedir. Anlaşmalı bankalar arasından vatandaş istediğini seçerek başvurusunu iletebilir. İş kurmak isteyenler, işlerini büyütmek isteyenler bu kredi destekleri için başvuru yapabilirler.

KOSGEB Kredisi Hangi Bankalar Aracılığı ile Kullanılabilir?

KOSGEB kredisinin kullanılabileceği bankalar kurumun anlaşmış olduklarıdır. Bu bankalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

· Yapı ve Kredi Bankası,

· Vakıflar Bankası,

· QNB Finansbank,

· İş Bankası,

· Halk Bankası,

· Garanti Bankası,

· Denizbank,

· Akbank üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

KOSGEB kredisi için başvuru yapmak isteyenler, eğer şartları yerine getiriyorlarsa banka şubelerine giderek başvurularını tamamlayabilirler.

Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programı Nedir?

Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programı sayesinde girişimciler rahat bir nefes alıyor. Üretim, istihdam, kalite ve standartların arttırılması, uluslar arası düzeyde rekabet gösterecek konuma gelmesi için işletmelere verilen bu destek 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Girişimci işletme statüsünde olan kişiler için en çok 50 bin TL kredi verilmektedir. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmeler için ise en yüksek kredi miktarı 500 bin TL’dir. Girişimcilere özel ayrıcalıklar da tanınmaktadır. Eğer kredi kullanmak isteyen kişi gazi, engelli, kadın, genç ya da birinci dereceden şehit yakını ise kredi üst kullanım limiti artırılıyor.

Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programından Kimler Yararlanabilir?

Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programından yararlanabilecek olan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

· Ustalık belgesine sahip olup iş yeri kuran kişiler,

· Esnaflar,

· Sanatkarlar,

· Kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyet gösterenler,

· Genç girişimci esnaflar kredi imkanlarından faydalanabilirler.

Eğer kişi en az 1 senelik ustalık belgesine sahipse ve daha önceden OSGEB desteklerinden faydalanmamışsa, esnaf kredi kullanmaya hak kazanmış olur.

İş Yeri Kurmak İsteyen Girişimciler için Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programı

İş yeri kurmak isteyenler Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programına başvuru yaparak gerekli finansal desteğe sahip olabilirler. Kişilerin krediden faydalanması için mutlaka KOSGEB geleneksel girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlaması gerekiyor. Eğitim toplam 32 saat sürüyor.

Eğitime devam zorunluluğu bulunuyor. Başvuru yapan kişilerin en fazla 30 yaşında olması gerekiyor. Kişiler hazırladıkları iş planını ilgili kişilere sunuyorlar. İş planının başarılı olması halinde bankadan 100 bin TL’ye kadar kredi almak mümkün oluyor. Gençler iş planlarını onaylatmayı başardıkları takdirde kredi için faiz ödemesi yapmıyorlar. 0 faizle kendi işlerini kurma hakkına sahip oluyorlar.

Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programından Faydalanmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Halkbank KOSGEB Kobi Finansman Destek Programından yararlanmak için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

· Vergi levhası,

· Nüfus kimlik belgesi,

· Özel izin ve belgeler,

· Ticaret sicil gazetesi,

· İmza beyannamesi,

· Oda kayıt belgesi ile birlikte başvuru yapmak gerekecektir.

Kişilerin belgelerinin eksik ya da gerçeğe aykırı olması halinde KOSGEB kredi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yaparken belgelerinizin eksik olmadığından emin olmanızda fayda vardır.

Belgelerinizi tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Dilediğiniz banka ile çalışarak kredi kullanabilirsiniz. Bankaların KOSGEB ile anlaşmalı olması gerektiğini unutmamanızda fayda var.