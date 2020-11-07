Büyük Tehlike! Onlar Virüsün Hayalet Taşıyıcıları! Hiç Belirti Göstermedi, 70 Gün Boyunca Virüs Yaydı!
Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüsü ile ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Covid-19 virüsünü taşıdığı halde belirti göstermeyen kişilerin olduğu bilinse de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir vaka ile konu yeniden gündeme geldi.
Büyük Tehlike! Onlar Virüsün Hayalet Taşıyıcıları! Hiç Belirti Göstermedi, 70 Gün Boyunca Virüs Yaydı! Yayılmaya devam eden Covid-19 salgını hakkında her gün yeni bilgiler elde ediliyor. Salgın hakkında yapılan araştırmalar geçtiğimiz günlerde yeni bir gerçekliği daha ortaya çıkardı. Bu gerçekliğe göre ise belirti göstermediği halde taşıyıcı olan ve hastalığın yayılımına sebep olan çok sayıda kişi olabileceği yönünde.
Lösemili Kadın Belirti Göstermese De Covid-19 Çıktı
Covid-19 testi olan lösemili kadın hiçbir belirti göstermemesine rağmen salgının taşıyıcı çıktı. Covid-19'lu kadının belirti göstermemesinin yanı sıra testi pozitif çıktıktan tam 70 gün sonra hala taşıyıcı olması da dikkat çekti.
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07 Kas 2020 - 11:10 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.