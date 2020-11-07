Büyük Tehlike! Onlar Virüsün Hayalet Taşıyıcıları! Hiç Belirti Göstermedi, 70 Gün Boyunca Virüs Yaydı! Yayılmaya devam eden Covid-19 salgını hakkında her gün yeni bilgiler elde ediliyor. Salgın hakkında yapılan araştırmalar geçtiğimiz günlerde yeni bir gerçekliği daha ortaya çıkardı. Bu gerçekliğe göre ise belirti göstermediği halde taşıyıcı olan ve hastalığın yayılımına sebep olan çok sayıda kişi olabileceği yönünde.

Lösemili Kadın Belirti Göstermese De Covid-19 Çıktı



Covid-19 testi olan lösemili kadın hiçbir belirti göstermemesine rağmen salgının taşıyıcı çıktı. Covid-19'lu kadının belirti göstermemesinin yanı sıra testi pozitif çıktıktan tam 70 gün sonra hala taşıyıcı olması da dikkat çekti.



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