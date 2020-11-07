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- 07 Kas 2020 - 11:49 G: 07 Kas 2020 - 12:09

Masterchef Uğur Arifeyi Gördü Bayramı Göremeyecek mi? Sıkı Yönetim İlan Edildikten Sonra ilk İfşa... Duyanların Ağızları Açık Kaldı!

Masterchef Uğur Arifeyi Gördü Bayramı Göremeyecek mi? Sıkı Yönetim İlan Edildikten Sonra... Duyanların Ağızları Açık Kaldı!

Masterchef Uğur Arifeyi Gördü Bayramı Göremeyecek mi? Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Masterchef Türkiye 2020'de sona yaklaşılırken heyecanda en zirvede yaşanıyor. En az yarışma kadar fragmanlarının bile dilden dile dolaştığı yarışma gündemden düşeceğe de pek benzemiyor.


Birer birer elenen yarışmacıların ardından geriye en iddialı isimlerin kaldığı Masterchef Türkiye 2020'de artık her bölüm erken bir final havasında geçiyor.

Kırmızı ve mavi takımların kıyasıya rekabet içinde olduğu yarışmada bireysel kapışmalarda izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yemek ve sunumların yarıştığı Masterchef Türkiye'de en az tabaklar kadar plan ve stratejilerde savaşıyor. Adeta taktiksel bir stratej oyunu şeklinde geçen eleme geceleride her haftaya damga vuruyor.

Masterchef Uğur Arifeyi Gördü Bayramı Göremeyecek mi? >>> DEVAMI

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07 Kas 2020 - 11:49 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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