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- 07 Kas 2020 - 16:21 G: 07 Kas 2020 - 16:38

Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural'dan Aşk İddialarına Şok Yanıt! Melisa Ural İle Anılan O Kişi Bakın Kim Çıktı?

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural aşk haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Sibel Can'a olan benzerliği ile dikkat çeken Melisa Ural, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isimlerden birisi. Genellikle sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Melisa Ural'ın ismi bu sefer ise aşk dedikodularına karıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Melisa Ural geçtiğimiz akşam Serhan Adalı ile görüntülendikten sonra çıkan aşk haberleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Magazin dünyasında konuşulmaya başlanan aşk iddiaları ile ilgili Melisa Ural sessizliğini bozdu. Melisa Ural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı.

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07 Kas 2020 - 16:21 - Magazin

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