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07 Kas 2020 - 16:21

Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural'dan Aşk İddialarına Şok Yanıt! Melisa Ural İle Anılan O Kişi Bakın Kim Çıktı?

Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural aşk haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Sibel Can'a olan benzerliği ile dikkat çeken Melisa Ural, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isimlerden birisi. Genellikle sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Melisa Ural'ın ismi bu sefer ise aşk dedikodularına karıştı.