Sibel Can'ın Kızı Melisa Ural'dan Aşk İddialarına Şok Yanıt! Melisa Ural İle Anılan O Kişi Bakın Kim Çıktı?
Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural aşk haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Annesi Sibel Can'a olan benzerliği ile dikkat çeken Melisa Ural, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isimlerden birisi. Genellikle sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Melisa Ural'ın ismi bu sefer ise aşk dedikodularına karıştı.
Melisa Ural geçtiğimiz akşam Serhan Adalı ile görüntülendikten sonra çıkan aşk haberleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Magazin dünyasında konuşulmaya başlanan aşk iddiaları ile ilgili Melisa Ural sessizliğini bozdu. Melisa Ural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan aşk haberlerini yalanladı.
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07 Kas 2020 - 16:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.