Instagram’da Yaş Çılgınlığı! Kaç Yaşında Görünüyorum… Instragram’da Yaş Tahmini Nasıl Yapılır? Sevilen sosyal medya platformlarından Instagram'daki çeşitli filtreler kullanıcılar tarafından sürekli olarak deneniyor. Birçok çeşidi olan bu filtreler komik görüntüler yaratsa da bazı güvenlik problemleri de kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor. Filtrelerin erişime yönelik nasıl bir güvenlik sistemine sahip olduğu kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor.

Kaç Yaşında Görünüyorum Filtresi Nasıl Kullanılıyor?



Instagram'da "Hangi millete aitsin" ve "Hangi süper kahramana benziyorsun" gibi filtrelerden sonra "Kaç yaşında görünüyorum " filtresi popüler hale geldi. Son dönemlerde en çok kullanılan bu fitrenin nasıl kullanıldığı ise denemek isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor.



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