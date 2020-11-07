Instagram’da Yaş Çılgınlığı! Kaç Yaşında Görünüyorum… Instragram’da Yaş Tahmini Nasıl Yapılır?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instgaram'da her geçen gün farklı özellik ve uygulamalar gündem olmaya devam ediyor. 2012 yılında Facebook'un satın aldığı Instagram'daki story özelliği sürekli yeni uygulamalarla kullanıcılara farklı eğlenceler sunuyor. Instagram'ın son dönemlerde en popüler story uygulaması ise " Kaç yaşında görünüyorum" isimli filtre oldu.
Instagram’da Yaş Çılgınlığı! Kaç Yaşında Görünüyorum… Instragram’da Yaş Tahmini Nasıl Yapılır? Sevilen sosyal medya platformlarından Instagram'daki çeşitli filtreler kullanıcılar tarafından sürekli olarak deneniyor. Birçok çeşidi olan bu filtreler komik görüntüler yaratsa da bazı güvenlik problemleri de kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor. Filtrelerin erişime yönelik nasıl bir güvenlik sistemine sahip olduğu kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor.
Kaç Yaşında Görünüyorum Filtresi Nasıl Kullanılıyor?
Instagram'da "Hangi millete aitsin" ve "Hangi süper kahramana benziyorsun" gibi filtrelerden sonra "Kaç yaşında görünüyorum " filtresi popüler hale geldi. Son dönemlerde en çok kullanılan bu fitrenin nasıl kullanıldığı ise denemek isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
07 Kas 2020 - 16:44 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.