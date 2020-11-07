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- 07 Kas 2020 - 16:44 G: 07 Kas 2020 - 16:53

Instagram’da Yaş Çılgınlığı! Kaç Yaşında Görünüyorum… Instragram’da Yaş Tahmini Nasıl Yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instgaram'da her geçen gün farklı özellik ve uygulamalar gündem olmaya devam ediyor. 2012 yılında Facebook'un satın aldığı Instagram'daki story özelliği sürekli yeni uygulamalarla kullanıcılara farklı eğlenceler sunuyor. Instagram'ın son dönemlerde en popüler story uygulaması ise " Kaç yaşında görünüyorum" isimli filtre oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Instagram’da Yaş Çılgınlığı! Kaç Yaşında Görünüyorum… Instragram’da Yaş Tahmini Nasıl Yapılır? Sevilen sosyal medya platformlarından Instagram'daki çeşitli filtreler kullanıcılar tarafından sürekli olarak deneniyor. Birçok çeşidi olan bu filtreler komik görüntüler yaratsa da bazı güvenlik problemleri de kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor. Filtrelerin erişime yönelik nasıl bir güvenlik sistemine sahip olduğu kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor.

Kaç Yaşında Görünüyorum Filtresi Nasıl Kullanılıyor?

Instagram'da "Hangi millete aitsin" ve "Hangi süper kahramana benziyorsun" gibi filtrelerden sonra "Kaç yaşında görünüyorum " filtresi popüler hale geldi. Son dönemlerde en çok kullanılan bu fitrenin nasıl kullanıldığı ise denemek isteyen kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

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07 Kas 2020 - 16:44 - Yaşam

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