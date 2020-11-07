Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama 2021

Araç Tramer Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? Araç tramer hasar kaydı sorgulama işlemini bir yere gitmenize gerek kalmadan tek bir SMS göndererek yapmanız mümkündür. Araç plakası yazıldıktan sonra mesaj 5664’e gönderildiği zaman, araç hakkında sorgulama yapmış olursunuz.

Bu sorgulama sayesinde aracın kaza yapıp yapmadığını, yaptırsa ne zaman yaptığını ve aracın hasar durumunu öğrenebilirsiniz. Dilerseniz aracın hasar kaydını şasi numarası ile de yapabilirsiniz. Bunun için hasar yazdıktan sonra boşluk bırakın s yazın ve mesajı 5664’e gönderin. Sorgulama ücreti bütün operatörler için 9,5 TL’dir.

E Devlet Üzerinden Araç Tramer Hasar Kaydı Nasıl Sorgulanır?

E devlet üzerinden araç tramer hasar kaydı sorgulama işlemini dakikalar içinde bulunduğunuz yerden yapabilirsiniz. Artık sorgulama yapmak için kurumlara gitmek, sıra beklemek gerekmiyor. Sorgulamaları e devlet sistemine giriş yaparak da gerçekleştirebiliyorsunuz. E devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik no ile birlikte şifre girmeniz gerekiyor.

Şifrenizi unuttuysanız giriş sayfasında yer alan şifremi unuttum butonuna basabilirsiniz. Eğer daha önceden şifre almadıysanız ilk defa şifrenizi almak için size en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekir. Şifre kapalı zarf içinde alınır. Şifre bedeli 2 TL’dir. Giriş yaptıktan sonra, trafik sigortası sorgulama sayfasına gelin. Buradan plaka numarası girin. Plaka no’ya göre sorgulama işlemini tamamlayacaksınız. Buradan sorgulama yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor.

Ayrıntılı Tramer Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ayrıntılı tramer sorgulama için SMS göndermeniz yeterli olur. Hasar durumuna ek olarak, araçta varsa değişen parçaları öğrenebilirsiniz. Telefonlarınızın mesaj kısmına geldikten sonra parça yazın ve hasar tarihini yazdıktan sonra mesajı 5664’e gönderin. Bu şekilde varsa araçta değişen parçaları ve tutarlarını öğrenebilirsiniz. Şasi numarasına göre de sorgulama yapmak mümkündür. Bu sayede sorgulama yapılan araç hakkında detaylı bilgi sahibi olursunuz. Sorgulama ekranında karşınıza çıkacak olan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

· Değişen parça olup olmadığı,

· Aracın kaskolu ve kaskosuz olduğu süre,

· Aracın marka ve modeli,

· Araçta plaka değişimi olup olmadığı,

· Son sahibinin kullandığı süre,

· Aracın trafiğe çıkış tarihi konusunda bilgiler tek bir SMS’le öğrenilebilmektedir.

Aracı Karıştığı Kazalardaki Tutanak Bilgileri Nasıl Sorgulanır?

Aracın karıştığı kazalarda tutanak bilgileri sorgulamak isteyen kişilerin telefonlarının mesaj kısmına geldikten sonra KTT yazıp, boşluk bırakıp mesajı 5664’de göndermeleri gerekmektedir. Kaza tutanağı bilgisi anında size gönderilecektir. Aynı işlemin TC kimlik no ile de yapılması mümkündür. Bunun için TC kimlik no yazıldıktan sonra boşluk bırakılır ve TKK yazılır. Mesaj 5664’e gönderilir. Bu SMS sayesinde kaza tespit tutanağı, kaza tarihi, ihbar tarihi bilgilerini anında öğrenebilirsiniz.

Poliçe bilgisi sorgulaması da yapılabilir. Bu sorgulama türü sayesinde poliçenin ne zaman sona ereceği, poliçenin yürürlükte olup olmadığı, hasarsızlık indirim oranı miktarı gibi bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri edinmek isteyen vatandaşların yapmaları gereken şey trafik ya da kasko yazdıktan sonra boşluk bırakıp araç plaka no eklemektedir. Mesaj yazıldıktan sonra 5664’de yazılmaktadır. Eğer poliçenizin bitiş tarihini hemen öğrenmek ve bu tarihlere göre önceden bildirim almak isterseniz de hatırlat yazdıktan sonra boşluk bırakıp plaka bilginizi ekleyip mesajı 5664’e göndermeniz gerekir.

5664 servisleri sayesinde araç hasar bilgisinden tutun da, kasko bilgisine, poliçe bilgisinden parça değişimi bilgisine kadar pek çok şeyi öğrenebilirsiniz. Üstelik bu sorgulama işlemlerini oldukça düşük işlem bedelleri ile yaparsınız. Yaklaşık 9 TL SMS ödemesi karşılığında sonuçları öğrenirsiniz.