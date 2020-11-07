Koronavirüs Sürecinde En Çok Kullanılan Kavramlar Ne Anlama Geliyor? İşte Koronavirüs Sözlüğü ve Anlamları

Koronavirüs Sözlüğü: Hangi Terim Ne Anlama Geliyor? Koronavirüs terimlerinin hangi anlama geldiği hastalığın başlama sürecinden bulaş dönemine kadar pek çok zaman diliminde karşımıza çıkmaktadır. Koronavirüs sözlüğü terimleri hemen herkes için oldukça önemli ve hayati bir mesele olması nedeniyle bilinmesi gereklidir.

Koronavirüs Hastalığı ile İlgili En Çok Kullanılan Kavramlar Nelerdir?

Koronavirüs hastalığı ile ilgili kavramlar şu şekilde açıklanabilir:

Covid-19: Hastalığın tıbbi literatür içerisinde kazandırılmış adıdır. 2019 yılında çıkmış olması nedeniyle sonunda 19 rakamı bulunmaktadır. Asemptomatik: Hastalığın virüsünü vücudunda taşımasına rağmen bilinen ya da bilinmeyen hiçbir belirti göstermeyen hastalar Asemptomatik vaka olarak adlandırılır.

Bulaş: Hastalığın bulaşma durumunu ifade eder. Bulaş riski olarak da adlandırılır.

Hastalığın bulaşma durumunu ifade eder. Bulaş riski olarak da adlandırılır. Entübe: Hastalık nedeniyle solunum cihazına bağlanmak zorunda olan kişi entübe hasta olarak kabul edilmektedir.

Hastalık nedeniyle solunum cihazına bağlanmak zorunda olan kişi entübe hasta olarak kabul edilmektedir. İzole etmek: Kişilerin hastalığa yakalanmaması için toplu ortamlardan ya da bulaş riskinin olduğu alanlardan uzak durmasıdır.

Kişilerin hastalığa yakalanmaması için toplu ortamlardan ya da bulaş riskinin olduğu alanlardan uzak durmasıdır. Pandemi: Bir hastalığın birden fazla ülkede yayılmakta olmasına denir.

Bir hastalığın birden fazla ülkede yayılmakta olmasına denir. Pnömoni: Zatürre olarak bilinen hastalığın tıp literatüründeki ismidir.

Zatürre olarak bilinen hastalığın tıp literatüründeki ismidir. Sars: Solunum yolu hastalıklarından birisi olarak Koronavirüs hastalığının da ailesi olarak bilinmektedir.

Solunum yolu hastalıklarından birisi olarak Koronavirüs hastalığının da ailesi olarak bilinmektedir. Solunum cihazı: Nefes almakta güçlük çeken hastaların bu cihaz yardımıyla daha iyi nefes almaları sağlanmaktadır.

Nefes almakta güçlük çeken hastaların bu cihaz yardımıyla daha iyi nefes almaları sağlanmaktadır. Semptom: Hastalığın bilinen belirtilerin görülmesi durumudur.

Hastalığın bilinen belirtilerin görülmesi durumudur. Sürü bağışıklığı: Toplum içerisinde çok fazla kişinin bu virüse maruz kalması sonucunda toplu bir bağışıklık kazanılacağının ön görülmesi durumudur.

Toplum içerisinde çok fazla kişinin bu virüse maruz kalması sonucunda toplu bir bağışıklık kazanılacağının ön görülmesi durumudur. Triyaj: Hastaların sağlık durumu önceliklerine göre sıralanma durumunu ifade eden kavramdır.

Koronavirüs Filyasyon Kavramı Ne Anlama Gelir?

Filyasyon kavramı hastalığın pandemi olarak yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkan bir kavram olarak bilinmektedir. Virüs taşıyan kişinin virüsü kimden aldığı ve daha sonra kimlere temas ederek bulaştırdığı sıralamalarının takip edildiği sistem Filyasyon olarak adlandırılır.

Filyasyon bir ekip olarak çalışmakta olup ekip içerisinde sağlık personelleri bulunmaktadır. Hastalığın pozitif olduğu tespit edilen kişiler ilçe sağlık müdürlükleri tarafından tespit edildikten sonra ilgili Filyasyon ekiplerine yönlendirme sağlanmaktadır.

Filyasyon ekipleri virüsün bulaş riskini en aza indirmek ve kontrol altında tutmak için çalışmakta olup aynı zamanda yalnız ve kimsesiz hastalar için de vefa destek birimleri ile iletişime geçerek yönlendirmeler de yapmaktadırlar.

İmmün Sistem Ne Demektir?

İmmün sistem aslında halk arasında bağışıklık sistemi olarak da bilinmektedir. Kişilerin vücut yapılarının hastalıklar için ne kadar dirençli olduğu ve olası hastalıklarda nasıl tepkiler verdiği bu sistem üzerinden anlaşılmaktadır.

Koronavirüs sözlüğü içerisinde de en çok karşılaşılan kavramlardan birisi olmakla birlikte hastalığın ölümcül olma riskinin de öğrenilmesini sağlamaktadır. İmmün sistem aynı zamanda güçlendirilebilir bir şey olduğu için hastalık geçirenlerin yeniden hastalığa yakalanma durumlarını da işaret etmektedir.

Karantina Süreci Nedir?

Karantina süreci Koronavirüs hastalığının ortaya çıkmasından bu yana en çok kullanılan sözcükler arasında gösterilmektedir. Bir kişinin ya da bir yerin karantinaya alınması sosyal hayattan ve dış dünyadan tamamen izole edilmesi olarak anlaşılmaktadır.

Karantina süreçleri bazen yalnızca virüslü olan kişi için geçerli olurken bazı durumlarda da bir evin ya da bir şehrin karantinaya alınması söz konusu olabilmektedir. Pandemi sürecinde de pek çok köy ve mahallenin karantina altına alındığı bilinmektedir.

PCR Testi Nedir?

PCR testi, virüse yakalandığı düşünülen ya da yakalanma riski olan kişilerin ağız ve burnundan alınan sürüntülerin incelenmesini ifade etmektedir. Sürüntüler içerisinde virüs örnekleri olacağı için kişinin hasta olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Koronavirüs sözlüğü içerisinde de oldukça büyük bir yere sahip olan PCR testi, aynı zamanda farklı virüs hastalıklarının tespit edilebilmesi için de kullanılabilmektedir.