Oğlunun Ödevini Yaptı, Hayatı Değişti! Şimdi Para Basıyor! Mersin'de yaşayan Ramazan Özkan isimli vatandaşın yaşadıkları duyanları şaşırtacak cinsten. Mersin'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Ramazan Özkan, bundan 7 yıl önce oğlundan ödevine yardım etmesi konusunda bir istek aldı.

Oğluna verilen ödeve yardım etmek için kolları sıvayan Ramazan Özkan, ödevin ne olduğuna dair oğlundan bilgiler almaya başladı. Oğluna verilen ödevde öğretmen oğlundan naht sanatı olarak adlandırılan bir çalışma istemişti.



Bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmayan Ramazan Özkan, naht sanatı ile ilgili bir araştırma yaptı. Yaptığı araştırmaların ardından işe koyulan Özkan, oğlunun ödevi için çalışmalara başladı ve bu andan itibaren hayatının dönüm noktasını yaşadığından haberi yoktu.



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