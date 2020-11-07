Oğlunun Ödevini Yaptı, Hayatı Değişti! Şimdi Para Basıyor!
Ramazan Özkan isimli 47 yaşındaki vatandaş, 7 yıl önce oğlunun ödevine yardım etti ve hayatı değişti. Yıllar önce oğlunun ödevine yardım ederken tanıştığı alanda şimdi devlet sanatçısı oldu.
Oğlunun Ödevini Yaptı, Hayatı Değişti! Şimdi Para Basıyor! Mersin'de yaşayan Ramazan Özkan isimli vatandaşın yaşadıkları duyanları şaşırtacak cinsten. Mersin'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Ramazan Özkan, bundan 7 yıl önce oğlundan ödevine yardım etmesi konusunda bir istek aldı.
Oğluna verilen ödeve yardım etmek için kolları sıvayan Ramazan Özkan, ödevin ne olduğuna dair oğlundan bilgiler almaya başladı. Oğluna verilen ödevde öğretmen oğlundan naht sanatı olarak adlandırılan bir çalışma istemişti.
Bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmayan Ramazan Özkan, naht sanatı ile ilgili bir araştırma yaptı. Yaptığı araştırmaların ardından işe koyulan Özkan, oğlunun ödevi için çalışmalara başladı ve bu andan itibaren hayatının dönüm noktasını yaşadığından haberi yoktu.
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07 Kas 2020 - 22:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.