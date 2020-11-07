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- 07 Kas 2020 - 22:15 G: 07 Kas 2020 - 22:16

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 7 Kasım 2020

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 milyonu geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dünyada yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka sayısı 50 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474 oldu.

ABD 10 milyon 103 bin 386 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken bu ülkeyi 8 milyon 495 bin 271 ile Hindistan, 5 milyon 636 bin 181 ile Brezilya, 1 milyon 753 bin 836 ile Rusya, 1 milyon 661 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 388 bin 411 ile İspanya, 1 milyon 228 bin 814 ile Arjantin, 1 milyon 171 441 ile İngiltere, 1 milyon 127 bin 733 ile Kolombiya ve 955 bin 128 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 253 bin 553 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 437 bin 738 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

07 Kas 2020 - 22:15 AA Ankara- Sağlık

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