Masterchef''te Dışarı Bilgi Sızdıran İfşacı Bulundu! Çok Şaşıracaksınız! Masterchef''te Dışarı Bilgi Sızdıran İfşacı Bulundu! Çok Şaşıracaksınız! Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye, her geçen hafta katlanarak artan heyecan seviyesi ile yoluna devam ediyor. Artık yavaş yavaş son haftalara yaklaşılırken kimin şampiyon olacağı da merakla bekleniyor.

Barbaros ve Serhat'ın diğer yarışmacılara göre şampiyonlukta bir tık ilerde gözüktüğü yarışmada şampiyonun kim olacağı kadar elenecek yarışmacılarda merak ediliyor.



Birbirinden başarılı tabaklar ile kıyasıya rekabete devam eden Masterchef Türkiye 2020 yarışmacıları, kavgaları, tartışmaları, elemeleri, dokunulmazlıkları derken koca bir sezonun daha sonuna yaklaşıyor.



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