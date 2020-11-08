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- 08 Kas 2020 - 13:54 G: 08 Kas 2020 - 14:09

Masterchef'te Dışarı Bilgi Sızdıran İfşacı Bulundu! Çok Şaşıracaksınız!

Masterchef Türkiye 2020'ye damga vuran ifşa konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Haftalardır elenecek yarışmacıyı önceden dışarı sızdıran kişi duyanları hayrete düşürecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masterchef''te Dışarı Bilgi Sızdıran İfşacı Bulundu! Çok Şaşıracaksınız! Masterchef''te Dışarı Bilgi Sızdıran İfşacı Bulundu! Çok Şaşıracaksınız! Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye, her geçen hafta katlanarak artan heyecan seviyesi ile yoluna devam ediyor. Artık yavaş yavaş son haftalara yaklaşılırken kimin şampiyon olacağı da merakla bekleniyor.

Barbaros ve Serhat'ın diğer yarışmacılara göre şampiyonlukta bir tık ilerde gözüktüğü yarışmada şampiyonun kim olacağı kadar elenecek yarışmacılarda merak ediliyor.

Birbirinden başarılı tabaklar ile kıyasıya rekabete devam eden Masterchef Türkiye 2020 yarışmacıları, kavgaları, tartışmaları, elemeleri, dokunulmazlıkları derken koca bir sezonun daha sonuna yaklaşıyor.

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08 Kas 2020 - 13:54 - Masterchef Türkiye 2020

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