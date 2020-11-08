Çukur Hayranları Şokta! Şikayetlere Dayanamadılar! ''Kesin Olarak Yayından Kaldırılıyor!'' Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği dizi, ülkede adeta bir fenomen haline gelmiş durumda. Dizide yer alan semboller, dövme olarak gençlerin vücutlarını süslerken, şarkılarıyla, saç stilleri ile her gencin adeta bağımlılıkla izlediği bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.



Oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken dizide Türkiye'nin önde gelen bir çok usta ismi rol aldı ve almakta. Bazıları diziye erken veda ederken bazıları ise hala bu dizide ki rolüne devam etmekte.

İşlediği konu, senaryosu, oyuncuları, müzikleri, sahneleri kısacası Çukur her şeyi ile ilk günden itibaren büyük dikkat çekiyor.



Bu kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve reytingleri alt üste eden bu dizi hakkında her gün onlarca haber çıkması da kaçınılmaz oluyor.



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