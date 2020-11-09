Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL!
Dolardaki artışı fırsat bilen faça şahinciler, arabaların fiyatlarını yükseltti. Daha düne kadar 5 ila 15 bin TL arası alıcı bulan Şahin ve Doğan model araçlar, şimdiler de 50 bin lirayı bulan rakamlara kadar yükseldi.
Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL! Özellikle Ankaralı vatandaşların tercih ettiği ve genel olarak modifiye bağımlılarının kullandığı Şahin model arabalar şu sıralar cep yakıyor. Alıcıların cebini yakan bu durum satıcılar için ise büyük bir fırsat kapısı açıyor.
Şahin model aracı olan vatandaşlar, oluşan bu yeni piyasa ortalaması ile adeta piyango vurmuşçasına seviniyor.
Çünkü daha çok yakın bir geçmişe kadar çok çok uygun rakamlara satılan ya da alınabilen Şahin'ler şimdilerde ancak uzaktan seyredilebiliyor.
Bir anda sıfır araba fiyatlarına kadar çıkan Şahin model arabalar, Ankaralı vatandaşlar özellikle de gençler için vazgeçilmez bir hal almış durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.