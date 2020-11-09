Ankara'nın Simgesi Modifiyeli Şahinler, Sıfır Araçları Solladı! 5 Binlik Araba Şimdi 50 Bin TL! Özellikle Ankaralı vatandaşların tercih ettiği ve genel olarak modifiye bağımlılarının kullandığı Şahin model arabalar şu sıralar cep yakıyor. Alıcıların cebini yakan bu durum satıcılar için ise büyük bir fırsat kapısı açıyor.



Şahin model aracı olan vatandaşlar, oluşan bu yeni piyasa ortalaması ile adeta piyango vurmuşçasına seviniyor.

Çünkü daha çok yakın bir geçmişe kadar çok çok uygun rakamlara satılan ya da alınabilen Şahin'ler şimdilerde ancak uzaktan seyredilebiliyor.



Bir anda sıfır araba fiyatlarına kadar çıkan Şahin model arabalar, Ankaralı vatandaşlar özellikle de gençler için vazgeçilmez bir hal almış durumda.



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