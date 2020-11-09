Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Hayranları Soğuk Duş Etkisi Yaşadı! Gönlünü Kaptırdığı İddia Edilen Kişi...

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle tanınan Şeyma Subaşı, bilindiği üzere uzun zaman ilişki yaşadığı DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrılmıştı. Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kişi ile aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

Bugüne kadar birçok kişi ile beraber anılan ve birçoğunda aşk iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile hakkında çıkan iddialara ise yanıt vermedi.



Şeyma Subaşı'nın Hakkında Aşk Dedikoduları Çıkmaya Devam Ediyor



Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı her gün yeni olaylarla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Her hareketi ile olay olan ünlü isim hakkında yapılan yorum ve eleştirilere cevap vermekten de geri durmuyor.



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