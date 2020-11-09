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- 09 Kas 2020 - 15:57 G: 09 Kas 2020 - 16:07

Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Hayranları Soğuk Duş Etkisi Yaşadı! Gönlünü Kaptırdığı İddia Edilen Kişi...

Magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı her hareketi ile gündem olmaya devam ediyor. Paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen ünlü isim yine aşk dedikoduları ile anılmaya başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle tanınan Şeyma Subaşı, bilindiği üzere uzun zaman ilişki yaşadığı DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrılmıştı. Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra adı birçok kişi ile aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

Bugüne kadar birçok kişi ile beraber anılan ve birçoğunda aşk iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı, mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile hakkında çıkan iddialara ise yanıt vermedi.

Şeyma Subaşı'nın Hakkında Aşk Dedikoduları Çıkmaya Devam Ediyor

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı her gün yeni olaylarla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Her hareketi ile olay olan ünlü isim hakkında yapılan yorum ve eleştirilere cevap vermekten de geri durmuyor.

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09 Kas 2020 - 15:57 - Magazin

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