Ankara Kaynıyor! Koronavirüs Durdurulamıyor! Acil Önlem Alınmazsa Bulaşmayan Kişi Kalmayacak! "Kalabalık, her ortamda hastalığın yayılması için önemli bir risk. Kalabalığın Ankara başta olmak üzere çevre illerde de azaltılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı." uyarısını tekrarladı.

Son günlerde ağır hasta sayısında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde de bu hızlı artışı gözlemlediklerini ifade etti.



Doç. Dr. Kayıpmaz, koronavirüs geçirip hastalığı ağır atlatmış olan vatandaşlarda hastalığın zatürreye dönüşmesi sebebinden ötürü servis ve yoğun bakım ihtiyacı olan kişilerin sayısında da her geçen gün artış yaşandığını söyledi.



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