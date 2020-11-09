Ankara Kaynıyor! Koronavirüs Durdurulamıyor! Acil Önlem Alınmazsa Bulaşmayan Kişi Kalmayacak!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara'da koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artışa karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak konuştu.
Ankara Kaynıyor! Koronavirüs Durdurulamıyor! Acil Önlem Alınmazsa Bulaşmayan Kişi Kalmayacak! "Kalabalık, her ortamda hastalığın yayılması için önemli bir risk. Kalabalığın Ankara başta olmak üzere çevre illerde de azaltılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı." uyarısını tekrarladı.
Son günlerde ağır hasta sayısında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde de bu hızlı artışı gözlemlediklerini ifade etti.
Doç. Dr. Kayıpmaz, koronavirüs geçirip hastalığı ağır atlatmış olan vatandaşlarda hastalığın zatürreye dönüşmesi sebebinden ötürü servis ve yoğun bakım ihtiyacı olan kişilerin sayısında da her geçen gün artış yaşandığını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.