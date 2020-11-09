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- 09 Kas 2020 - 18:44 G: 09 Kas 2020 - 18:52

Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Panik! Bugün Yaşandı... Herkes Titredi, Çok Büyük Kaos Çıktı!

Ankara'dan koronavirüs haberleri büyük bir hızla gelmeye devam ediyor. Vaka sayıları, ilçelerin durumu, alınacak önlemler, koyulan kısıtlamalar vs. derken; koronavirüs haberlerine olan ilgi de oldukça yüksek seviyeye çıkmış durumda. Çünkü Ankara halkı, bu dalgalı seyri yakından takip etmeye çalışıyor. Tüm haberler bir yana, bugünkü haber oldukça ilginç. Çünkü Ankara'da ilk kez böyle bir olay yaşanıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da söz konusu olay Sincan hattında meydana geldi. Yaşanan olayla birlikte, o esnada o ortamda bulunan onlarca kişi çok büyük şok yaşadı ve kaos çıktı. Tam 29 kişinin hayatı risk altına girdi. Türkiye'de bu ve benzeri olaylar sık bir şekilde yaşanırken, Ankara'da böyle bir olay ilk kez meydana geldi. Olayın tüm detaylarını diğer sayfaya geçerek görebilirsiniz!

Ankara'da koronavirüsle büyük bir mücadele varken, herkes oldukça hassas davranırken; böyle bir olay yaşanması isyan ettirdi. Söz konusu olay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın dahi açıklama yapmasına sebebiyet verdi.

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09 Kas 2020 - 18:44 Ankara- Yaşam

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