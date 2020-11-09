Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Panik! Bugün Yaşandı... Herkes Titredi, Çok Büyük Kaos Çıktı!

Ankara'da söz konusu olay Sincan hattında meydana geldi. Yaşanan olayla birlikte, o esnada o ortamda bulunan onlarca kişi çok büyük şok yaşadı ve kaos çıktı. Tam 29 kişinin hayatı risk altına girdi. Türkiye'de bu ve benzeri olaylar sık bir şekilde yaşanırken, Ankara'da böyle bir olay ilk kez meydana geldi. Olayın tüm detaylarını diğer sayfaya geçerek görebilirsiniz!

Ankara'da koronavirüsle büyük bir mücadele varken, herkes oldukça hassas davranırken; böyle bir olay yaşanması isyan ettirdi. Söz konusu olay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın dahi açıklama yapmasına sebebiyet verdi.