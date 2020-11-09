“Lanetli Ekmek” Yiyenin Psikolojisi Bozuluyor, Deliriyor! Binlerce Kişiyi Etki Altına Aldı, Esrarengiz Gerçek!
Binlerce kişiyi etkisi altına alan sadece bir ‘ekmek’ oldu. İnsanların akıllarını kaybetmesine, bilinçsiz bir şekilde hareket etmesine neden olan Lanetli Ekmek Olayı ise günümüzde halen sır olarak kalmış durumda. Hastalanmalara hatta intiharlara neden ekmek olayı ise birçok sıkıntıya neden olmuştu. Akıllara durgunluk getiren ve halen sır gibi saklanan olay ise günümüzde çözülemedi. İnsanların psikolojisini bozarak delirten ekmek olayı hakkında işte tüm detaylar…
Geçmiş zamanlarda yani 1951 yılının 15 Ağustos tarihinde yaşanan bu ilginç olay binlerce kişinin ilgisini çekmişti. Her ne kadar konu hakkında derinlemesine bir araştırma yapan kişiler olsa da net bir sonuca ulaşmakta güçlük çekiyor çünkü günümüzde halen sır gibi saklanıyor. Bu olay ise bizlere şunu gösteriyor ki olayın üzerinden her ne kadar yıllar geçse de günümüzde halen sebebi bulunamayan olayların var olduğunu gösteriyor. “L’affaire du Pain Maudit” yani Fransızcadan Türkçeye çevrildiğinde Lanetli Ekmek Olayı halen çözülmüş bir durumda değil.
Lanetli Ekmek Olayı Nedir?
Pont-Saint-Esprit, Fransa’nın güneyinde bulunan bir kasabaydı. Bir gecede tüm hayatları değişen insanlar ise ne olduğunu bile anlayamadı. Bir gece içerisinde çok farklı bir karaktere ve kişiliğe bürünmüş olan kişiler yüzlerce insanı şaşkına çevirdi fakat çok geçmeden şok yaşayan insanların hepsi hasta oldu. Birçok kişide dehşet bir mide bulantısı ve baş ağrısı vardı. Bazı kişiler ise halüsinasyonlar görüp akıllarını yitirmişlerdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.