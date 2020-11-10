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- 10 Kas 2020 - 09:47 G: 10 Kas 2020 - 09:56

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Kasım 2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 243 bini aştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 243 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 269 bin 319 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 51 milyon 243 bin 488’e çıkarken, virüs saptanan 36 milyon 53 bin 21 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 13 milyon 921 bin 148 hasta bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 421 bin 956 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 244 bin 448 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 591 bin 75), Brezilya (5 milyon 675 bin 766), Fransa (1 milyon 807 bin 479), Rusya (1 milyon 796 bin 132), İspanya (1 milyon 426 bin 602), Arjantin (1 milyon 250 bin 499), İngiltere (1 milyon 213 bin 363), Kolombiya (1 milyon 149 bin 63), Meksika (972 bin 785), İtalya (960 bin 373), Peru (923 bin 527), Güney Afrika (738 bin 525), İran (692 bin 949), Almanya (688 bin 972), Polonya (568 bin 138), Şili (522 bin 879), Belçika (503 bin 182) ve Irak (501 bin 733).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (162 bin 638), Hindistan (127 bin 104), Meksika (95 bin 225), İngiltere (49 bin 238), İtalya (41 bin 750), Fransa (40 bin 987), İspanya (39 bin 345), İran (38 bin 749), Peru (34 bin 943), Arjantin (33 bin 907), Kolombiya (32 bin 974), Rusya (30 bin 793), Güney Afrika (19 bin 845), Endonezya (14 bin 689), Şili (14 bin 588), Belçika (13 bin 216), Ekvador (12 bin 839), Almanya (11 bin 657), Irak (11 bin 380), Türkiye (10 bin 972) ve Kanada (10 bin 564).”

10 Kas 2020 - 09:47 AA Ankara- Sağlık

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