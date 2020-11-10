Ağız Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir? Hastaların nefes kokusu probleminin kaynağı tespit edilmeden, nefes kokusunun giderilmesi söz konusu olmayacaktır. Nefes kokusunun nedenini araştırmak ve tedavi sürecini başlatmak için ilk önce ağız ve diş sağlığı bölümüne başvurulması gerekmektedir. Eğer diş ya da dişeti kaynaklı bir problem sonucu nefes kokusu oluşmuşsa, diş hekimleri tarafından gerekli tedavi uygulanacaktır.

Ancak farklı bir etken sebebiyle ağız kokusu oluşuyorsa, hastalar kulak burun boğaz bölümüne yönlendirilmektedir. Ağız kokusunun teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için yazı içerisindeki başlıkların incelenmesi yeterli olacaktır.



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