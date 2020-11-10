Ağız Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir?
Nefes kokusu, kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkilemekte olan, önemli problemler arasındadır. Nefes kokusu yaşayan hastalar, bu hastalığın sebebini ve çözümünü araştırmaya başlarlar.
Ağız Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir? Hastaların nefes kokusu probleminin kaynağı tespit edilmeden, nefes kokusunun giderilmesi söz konusu olmayacaktır. Nefes kokusunun nedenini araştırmak ve tedavi sürecini başlatmak için ilk önce ağız ve diş sağlığı bölümüne başvurulması gerekmektedir. Eğer diş ya da dişeti kaynaklı bir problem sonucu nefes kokusu oluşmuşsa, diş hekimleri tarafından gerekli tedavi uygulanacaktır.
Ancak farklı bir etken sebebiyle ağız kokusu oluşuyorsa, hastalar kulak burun boğaz bölümüne yönlendirilmektedir. Ağız kokusunun teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için yazı içerisindeki başlıkların incelenmesi yeterli olacaktır.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
10 Kas 2020 - 15:22 - Sağlık
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.