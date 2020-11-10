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- 10 Kas 2020 - 15:22 G: 10 Kas 2020 - 15:40

Ağız Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Nefes kokusu, kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkilemekte olan, önemli problemler arasındadır. Nefes kokusu yaşayan hastalar, bu hastalığın sebebini ve çözümünü araştırmaya başlarlar.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ağız Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir? Hastaların nefes kokusu probleminin kaynağı tespit edilmeden, nefes kokusunun giderilmesi söz konusu olmayacaktır. Nefes kokusunun nedenini araştırmak ve tedavi sürecini başlatmak için ilk önce ağız ve diş sağlığı bölümüne başvurulması gerekmektedir. Eğer diş ya da dişeti kaynaklı bir problem sonucu nefes kokusu oluşmuşsa, diş hekimleri tarafından gerekli tedavi uygulanacaktır.

Ancak farklı bir etken sebebiyle ağız kokusu oluşuyorsa, hastalar kulak burun boğaz bölümüne yönlendirilmektedir. Ağız kokusunun teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için yazı içerisindeki başlıkların incelenmesi yeterli olacaktır.

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10 Kas 2020 - 15:22 - Sağlık

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