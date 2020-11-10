İşçi İş Davalarında Arabulucuya Nasıl Başvurulur? Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler 2021

İş Davalarında Arabulucu Başvuru Süreci ve İçerikler. İş davalarında arabulucunun işlevi nedir, arabulucu ne yapar, arabulucuya nasıl başvurulur gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Arabuluculuk sistemi, hukuk sistemimizin içerisinde oldukça mühim bir yer edinmiştir. Özellikle de son yıllarda İş Hukuku dalında, vazgeçilemez bir konuma erişmiştir. Her ne kadar olumsuz tarafları eleştirilse de olumlu yanlarını da göz önünde bulundurarak daha da geliştirilebilir olduğunu bilmek gerekir. Öncelikle arabulucunun görevleri nelerdir ve arabulucular ne yapar, bunlara bir göz atalım.

Arabulucu Kimdir? Arabulucunun İşlevi Nedir?

Arabulucular mesleki yöntemlerle; görüşmek ve toplantılar düzenlemek amacıyla tarafları bir araya getirerek, tarafların birbirini anlamasını sağlamak ve bu süreçte olayın hukuki sürece resmi olarak iştirak etmesinden önce tarafların kendi aralarında anlaşmasını sağlayan üçüncü şahıslardır.

Türk Hukuku’na göre; en az 5 yıllık hukukçular, en az 28 saatlik Arabuluculuk Eğitimi adlıktan sonra Adalet Bakanlığı’nın yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak ve sicile kaydolarak arabuluculuk yapma hakkı kazanabilir.

Arabuluculukta bir üçüncü kişi devreye girerek tarafların anlaşmaya varmalarına, onların bir formül benimsemelerine çalışır. Arabulucunun verdiği kararların bağlayıcılığı olmamakla birlikte kanaatince tavsiye niteliğinde kararlar olmaktan ibarettir. Zaten arabuluculuğun kavram anlamı da budur. Bu açıdan arabuluculuk; toplu görüşme süreci içinde anlaşma sağlanamaması halinde gidilmesi zorunlu, ancak sonucu tarafların kabulüne bağlı bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Arabuluculuğun amacı; toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar arasında anlaşma sağlamaya yardımcı olmaktır.

Arabuluculuk nasıl seçilir?

Arabuluculuk süreci başvurucu ve karşı taraf bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki Adliyelerde kurulan arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen hükümet konağında bulunan yazı işleri müdürlüğüne yapılıyor.

İş Mahkemelerinde Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Arabuluculuk hukuki statüsüne 12.10.2017 tarihinde kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile ulaşmıştır. İlgili kanunun 3. Maddesi uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.’’

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle HMK 114 gereğince usulden reddine karar verilir. Zorunlu arabulucuk kapsamına giren davalar şu şekildedir.

İşe İade Davaları

Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar

İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar

Kıdem Tazminatı Alacağından Doğan Davalar

İhbar Tazminatından Doğan Davalar

Kötüniyet Tazminatından Doğan Davalar

Bakiye Süre Ücreti Alacağından Doğan Davalar

Eşit Davranmama Tazminatından Doğan Davalar

Sendikal Tazminattan Doğan Davalar

Ücret Alacağından Doğan Davalar

Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar

Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar

Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar

Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücretinden Doğan Davalar

Prim ve İkramiye Ücretinden Doğan Davalar

Ayrıca; İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz, SGK’ ya açılan kurum işleminin iptali davaları ve rücu davaları hakkında arabulucuya başvuru şartı aranmamaktadır.

İhtiyari Arabuluculuk: Yukarıda bahsi geçen hususlar dahilinde tarafların arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya gitmeyi tercih etmeleri bir ihtiyari arabuluculuk örneğidir.

Arabulucu Başvurusu Nasıl Yapılır? Kimler Yetkili Arabuluculardır?

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanun’da yapılan değişikle, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılmadan ve arabuluculuk görüşmeleri sonuçlanmadan, dava açılamayacaktır. Bu bağlamda öncelikle, hak ve alacaklarının ihlal edildiğini düşünen işçi veya işveren, ihlal edilen hak ve alacağının 7036 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığını tespit edecektir. Akabinde aşağıda detayları verilen şekil ve şartlarda arabulucuya başvuru yapacaktır.

Arabuluculuk başvurusu yapacak olan taraf, karşı tarafın ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Arabuluculuk Bürosuna başvurmalıdır. Türkiye Barolar Birliği yayınına göre;

Ticari uyuşmazlıklarda yetkili arabuluculuk bürosu, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosudur. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise bu yetki görevlendirilen yazı işleri müdürlüğündedir.

Arabuluculuk süreci ne kadar sürer?

İş Davalarında zorunlu arabuluculuk sürecinde, arabulucu, işçinin yapmış olduğu başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde bitirme zorunluluğu vardır. Bu süre olağan durumlarda, arabulucu tarafından en fazla 1 hafta daha uzatılabilir. Bu açıklama ışığında iş davalarında arabuluculuk süresi en fazla 4 hafta içinde sonlandırılmalıdır.

Arabuluculuk Toplantısına Kimler Katılır? Ne Kadar Sürer? Nasıl Olur?

Arabuluculuk toplantısına bizzat uyuşmazlığın tarafları, kanuni temsilcileri veya avukatları, Tarafların açık rızası ile uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzaman kişiler, müzakere de hazır bulunabilirler.

Arabulucu, toplantıda bir hakim gibi davranamaz, hukuki tavsiyelerde de bulunamaz, sadece süreci yönetmek ile yükümlüdür. Örneğin zamanaşımına uğramış bir alacağın zaman aşımına uğradığını taraflara beyan edemez, bir hakkın doğmuş ya da doğmamış olduğunu taraflara söyleyemez.

Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken, tarafların temel çıkar ve gereksinimlerini ortaya koymaları ve bu doğrultuda menfaat temelli anlaşma sağlamaları için, çaba gösterir. Arabulucu bu aşamada çözüm önerisinde bulunamaz. Fakat taraflar çözüm üretemezlerse, arabulucu menfaat temelli bir çözüm önerisinde bulunabilir. Bununla beraber arabulucu tarafları bu çözüm önerisine kabule zorlayamaz. Arabulucu müzakere esnasında bir tarafın çözüm önerisini diğer tarafa iletebilir ve arabulucunun bu konuda beyanı alınabilir.

İş Mahkemeleri Kanunu (7036 S. Kanunun) Md.3/12

“Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.”

Arabuluculuk Görüşmesi Olumsuz Sonuçlanırsa Ne Olur?

Arabulucuya başvurduğu halde sonuç alamadığı için İş mahkemesinde dava açan kişi dava sonucunda haklı çıkarsa, mahkemenin hükmettiği işçilik alacaklarını işverenden alır. İşe iade davası açmışsa mahkeme işe iadesine karar verir. İşveren süresinde işe başlatmazsa mahkemenin hükmettiği tazminatları öder. Aynı şekilde dava giderleri karşı taraftan (işverenden) tahsil edilir. Ayrıca bu kişi herhangi bir arabuluculuk ücreti ödememiş olduğundan, arabuluculuk sürecine ait giderler de karşı taraftan (işverenden) tahsil edilir.

Eğer dava açan kişi dava sonucunda haksız çıkarsa, dava giderlerini geri alamaz. Hatta karşı tarafın dava giderlerini de öder. Ayrıca, daha önce ödememiş olduğu arabuluculuk sürecine ait ücret ve giderleri de öder.