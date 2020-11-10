Ankara'da Koronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı! Bu Saatler Arasında Sokağa Çıkmak Yasaklandı.. Valilik Açıkladı!

Ankara'da koronavirüsün seyri dalgalı bir şekilde devam ederken kısıtlamalar tekrar gündeme gelmeye başladı. Birkaç hafta önce %60 düşüş meydana gelen Ankara'da korona tekrardan dikey yönlü yükseliş göstermeye başladı. Bunun üzerine birkaç gün önce kafeler, eğlence mekanları ve restoranlara 22:00 kısıtlaması getirildi. Bugün de az önce Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlama 24 saat temelinde değil sadece saat 10:00 ila 16:00 arasının haricinde diğer tüm saatler için uygulanacak ve özel şartları var. Yani herkes için geçerli değil!

Ankara'da salgının yayılmasının azaltılması ve önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların sokağa çıkma saatlerine yönelik yeni kararlar alındı! Alınan kararlarla ilgili olarak valilikten şu açıklama yapıldı >> Diğer sayfaya geçiniz!