Ankara'da Koronavirüste Sokağa Çıkma Yasağı! Bu Saatler Arasında Sokağa Çıkmak Yasaklandı.. Valilik Açıkladı!
Ankara Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre Ankara'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yapılan açıklamada her gün 10:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkılabileceği, bu saatler haricinin yasak olduğu ifade edildi. Söz konusu yasak 10 Kasım 2020 19:40 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yani 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren artık sabah saat 10:00 ila akşam saat 16:00 arasında sokağa çıkılabilecek. Peki, hangi gruplar bu yasaktan etkilenecek? Özel durum var mı? İşte detaylar....
Ankara'da koronavirüsün seyri dalgalı bir şekilde devam ederken kısıtlamalar tekrar gündeme gelmeye başladı. Birkaç hafta önce %60 düşüş meydana gelen Ankara'da korona tekrardan dikey yönlü yükseliş göstermeye başladı. Bunun üzerine birkaç gün önce kafeler, eğlence mekanları ve restoranlara 22:00 kısıtlaması getirildi. Bugün de az önce Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlama 24 saat temelinde değil sadece saat 10:00 ila 16:00 arasının haricinde diğer tüm saatler için uygulanacak ve özel şartları var. Yani herkes için geçerli değil!
Ankara'da salgının yayılmasının azaltılması ve önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların sokağa çıkma saatlerine yönelik yeni kararlar alındı! Alınan kararlarla ilgili olarak valilikten şu açıklama yapıldı >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.