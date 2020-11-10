Evlilik Nasıl İptal Edilir? İşte Evliliğin İptali Davası ve Şartları

Evlilik Nasıl İptal Edilir? Evliliğin iptal edilmesi yapılmış olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesine verilen isimdir. Bu iptal ile birlikte evlilik artık geçersiz olacaktır. Boşanma davası ile sık sık karıştırılıyor olsa da evlilik iptali tamamen farklı bir işlemdir. Evliliğin iptal edilmesi için tarafların mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.

Evliliğin İptali Ne Demek?

Evliliğin iptal edilmesi daha önceden yapılmış olan bir evliliğin mahkeme kararı ile birlikte son verilmesi anlamına taşır. Evlilik bu sayede geçersiz hale getirilmiş olur. Evlilik iptali için mahkemelere başvurmak gerekir. Halk arasında evlilik iptali boşanma olarak adlandırılsa da bu yanlış bir bilgidir. Evlilik iptali boşanmadan tamamen farklı bir işlemdir.

Hukuken Geçersiz Olarak Yapılan Evlikler İptal Edilebilir

Evlilik iptal süresi davanın özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Davanın karışıklığı, tafraların durumu ve daha bir çok etken davanın uzamasına ya da kısalmasına neden olabilir. Evlenmenin kurucu unsurlarının eksik olması alinde evlilik en başından itibaren yok sayılabilir. Bu evlilikler hukuken geçersiz olarak yapılmış olabilir.

Boşanma ile Evliliğin İptali Birbirinden Tamamen Farklı Kavramlardır

Boşanma ile evliliğin iptali aile hukukunun konusudur. Fakat bu iki kavram birbirinden tamamen farklıdır. Boşanma söz konusu olduğu zaman ortada yasal olarak geçerli olan bir evlilik vardır. Evlilik iptal edildiği zaman bu evliliğin en başından hukuken geçersiz olduğu anlaşılır.

Evlilik İptali için Hangi Sebepler ile Mahkemeye Başvurulması Gerekir?

Evlilik iptali yapmak isteyen kişilerin geçerli nedenler ile başvurmaları zorunludur. Medeni Kanun’a göre evlilik iptali için geçerli olan sebepler 2 farklı başlıkta ele alınır. Bunlardan ilki mutlak butlan yani mutlak geçersizlik sebepleri diğeri ise nispi butlan sebepleridir.

Evlilik İptali için Mahkemeye Sunulabilecek Geçerli Sebepler Nelerdir?

Boşanmadan tamamen farklı olan evlilik iptali aile hukukunun konusudur. Evliliğin iptal edilmesi için eşlerden birinin zaten evli olması, eşlerden birinin akıl hastalığı bulunması, evlenmek isteyen kişiler arasında akrabalık bulunması geçerli nedenlerdir. Bu sebepler Medeni Kanun ile belirlenmiştir. Bu sebepler mutlak butlan sebepleri olarak değerlendirilmiştir. Bu davayı açmak için evlilikte bir taraf olunması gerekmez.

Evliliğin İptalini Kimler İsteyebilir?

Evliliğin iptalini isteyebilecek kişiler Türk Medeni Kanunu’nda yer alan madde ile belirlenmiştir. Bu maddelere göre mutlak butlan davasının Cumhuriyet savcısının yanı sıra her ilginin açması mümkündür. Evlilik iptali açabilmesi mümkün olan kişiler arasında;

Eşlerden biri,

Eşlerin varisleri,

Maddi menfaati olan kişiler,

Manevi menfaati olan kişiler,

Eşlerin anne ve babaları,

Eşlerin mirasçıları yer alır.

Eşlerden Birinin Evliliğin İptali için Dava Açması

Evlilik iptali süresi davanın kim tarafından açıldığı, davanın karışıklık durumu, mahkeme göre adliyenin yoğunluk durumuna göre değişiklik göstermektedir. Evlenme sırasında zaten evli olmak, kişinin ayırt etme gücüne sahip olmaması, evlenmeye engel teşkil edecek şekilde akıl hastalığına sahip olmak ya da evli kişiler arasında hısım bağı bulunması eşlerden birinin evliliğin iptali için dava açmasına yeterli sebep olur.

Mutlan butlan sebeplerini öğrenen Cumhuriyet savcıları, eğer davayı açarlarsa, eşlerden diğeri dava açmak zorunda kalmamış olurlar. Yani eşlerden biri davayı açma yetkisini kullanmak zorunda değildir.