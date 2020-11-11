Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti!
Atv ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük olay var. Diziye gelen yeni isimler dengeleri alt üst etti. Şimdi neler olacak çok fazla merak ediliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti! Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmazda olaylar bitmek bilmiyor. Suların bir türlü durulmadığı dizide ve arkada yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düşüyor.
Diziden ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir merak konusu olan Engin Benli gündemdeki tazeliğini korurken, diziye katılan üç yeni isim ortalığı iyice karıştırdı.
Dün akşam 171. bölümü ile ekranlara gelen ve seyirciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar geceye damga vururken izleyenlerinde morallerini alt üst etti.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
11 Kas 2020 - 11:46 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.