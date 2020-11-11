Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti! Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmazda olaylar bitmek bilmiyor. Suların bir türlü durulmadığı dizide ve arkada yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düşüyor.



Diziden ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir merak konusu olan Engin Benli gündemdeki tazeliğini korurken, diziye katılan üç yeni isim ortalığı iyice karıştırdı.

Dün akşam 171. bölümü ile ekranlara gelen ve seyirciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar geceye damga vururken izleyenlerinde morallerini alt üst etti.



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