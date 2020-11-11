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- 11 Kas 2020 - 11:46 G: 11 Kas 2020 - 12:06

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti!

Atv ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük olay var. Diziye gelen yeni isimler dengeleri alt üst etti. Şimdi neler olacak çok fazla merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olay Çıktı! Diziye Katılan Üç İsim ve Arka Sokaklar Detayı Dengeleri Alt Üst Etti! Son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmazda olaylar bitmek bilmiyor. Suların bir türlü durulmadığı dizide ve arkada yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düşüyor.

Diziden ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir merak konusu olan Engin Benli gündemdeki tazeliğini korurken, diziye katılan üç yeni isim ortalığı iyice karıştırdı.

Dün akşam 171. bölümü ile ekranlara gelen ve seyirciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar geceye damga vururken izleyenlerinde morallerini alt üst etti.

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11 Kas 2020 - 11:46 - Dizi Haberleri

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