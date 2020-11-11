Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Seferberliğine 2020 ağaçlık destek

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti.

Etimesgut Belediyesi de bu ağaçlandırma seferberliğine Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Bağlıca Mahallesi’ne 2020 ağaç dikerek destek oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de programa katılarak ağaç dikti.

Demirel, ağaçlandırma çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek 8-10 yıllık 2020 yetişkin ağacı toprakla buluşturarak ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını söyledi.

Yıl içerisinde ilçenin dört bir yanına binlerce ağaç diktiklerini belirten Demirel, “İlçemizin 400’e ulaşan park sayısı 3 milyon 200 bin metre kareyi aşan yeşil alanı vardır. Bu alanlara 60 binden fazla ağaç diktik. Atatürk, Cumhuriyet, 15 Temmuz Şehitleri, 17 Şubat Şehitleri, 23 Nisan gibi isimler verdiğimiz onlarca hatıra ormanları oluşturduk. Yaptığımız her bir parkımıza o parkın toprak yapısına uygun ağaçlar diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Yeşil alan miktarına baktığımızda Yaklaşık 30 milyon metrekare yüz ölçüme sahip ilçemizin yüzde 10’ununu yeşillendirdiğimizi ağaçlandırdığımızı görüyoruz. İnşallah bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz” diye konuştu.