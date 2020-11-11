Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Seferberliğine 2020 ağaçlık destek
Başkan Enver Demirel de ağaç dikerek kampanyaya katıldı, Etimesgut’a 60 bin yetişkin ağaç dikerek 1 milyon m²’yi aşan 55 hatıra ormanı ve koru kazandırdıklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti.
Etimesgut Belediyesi de bu ağaçlandırma seferberliğine Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Bağlıca Mahallesi’ne 2020 ağaç dikerek destek oldu.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de programa katılarak ağaç dikti.
Demirel, ağaçlandırma çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek 8-10 yıllık 2020 yetişkin ağacı toprakla buluşturarak ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını söyledi.
Yıl içerisinde ilçenin dört bir yanına binlerce ağaç diktiklerini belirten Demirel, “İlçemizin 400’e ulaşan park sayısı 3 milyon 200 bin metre kareyi aşan yeşil alanı vardır. Bu alanlara 60 binden fazla ağaç diktik. Atatürk, Cumhuriyet, 15 Temmuz Şehitleri, 17 Şubat Şehitleri, 23 Nisan gibi isimler verdiğimiz onlarca hatıra ormanları oluşturduk. Yaptığımız her bir parkımıza o parkın toprak yapısına uygun ağaçlar diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Yeşil alan miktarına baktığımızda Yaklaşık 30 milyon metrekare yüz ölçüme sahip ilçemizin yüzde 10’ununu yeşillendirdiğimizi ağaçlandırdığımızı görüyoruz. İnşallah bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz” diye konuştu.
11 Kas 2020 - 13:13 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.