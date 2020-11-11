Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Kas 2020 - 13:13 G: 11 Kas 2020 - 13:21

Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Seferberliğine 2020 ağaçlık destek

Başkan Enver Demirel de ağaç dikerek kampanyaya katıldı, Etimesgut’a 60 bin yetişkin ağaç dikerek 1 milyon m²’yi aşan 55 hatıra ormanı ve koru kazandırdıklarını söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti.

Etimesgut Belediyesi de bu ağaçlandırma seferberliğine Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Bağlıca Mahallesi’ne 2020 ağaç dikerek destek oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de programa katılarak ağaç dikti.

Demirel, ağaçlandırma çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek 8-10 yıllık 2020 yetişkin ağacı toprakla buluşturarak ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını söyledi.

Yıl içerisinde ilçenin dört bir yanına binlerce ağaç diktiklerini belirten Demirel, “İlçemizin 400’e ulaşan park sayısı 3 milyon 200 bin metre kareyi aşan yeşil alanı vardır. Bu alanlara 60 binden fazla ağaç diktik. Atatürk, Cumhuriyet, 15 Temmuz Şehitleri, 17 Şubat Şehitleri, 23 Nisan gibi isimler verdiğimiz onlarca hatıra ormanları oluşturduk. Yaptığımız her bir parkımıza o parkın toprak yapısına uygun ağaçlar diktik, dikmeye de devam ediyoruz. Yeşil alan miktarına baktığımızda Yaklaşık 30 milyon metrekare yüz ölçüme sahip ilçemizin yüzde 10’ununu yeşillendirdiğimizi ağaçlandırdığımızı görüyoruz. İnşallah bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz” diye konuştu.

11 Kas 2020 - 13:13 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

# ETİMESGUT HABER İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 parka isim verildi mask
Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 parka isim verildi
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden deprem bölgesine 1 tır gıda malzemesi... mask
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden deprem bölgesine 1 tır gıda malzemesi...
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Türk Tarih Müzesi'ne Bilim İnsanlarından Tam Not mask
Türk Tarih Müzesi'ne Bilim İnsanlarından Tam Not
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'e Yüksek Hizmet Beratı mask
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'e Yüksek Hizmet Beratı
Etimesgut'ta Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu düzenlendi mask
Etimesgut'ta Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu düzenlendi
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Türk Kültür ve Sanatına Büyük Katkı mask
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Türk Kültür ve Sanatına Büyük Katkı
Ankara Etimesgut'a pandemi sürecinde 22 park, 150 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı mask
Ankara Etimesgut'a pandemi sürecinde 22 park, 150 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden yaşlılara özel hizmetler mask
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden yaşlılara özel hizmetler
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Altındağ’a bir orman daha mask
Ankara Altındağ’a bir orman daha
Ankara’dan Hatay’a fidanlar can olacak mask
Ankara’dan Hatay’a fidanlar can olacak
Çubuk ve Akyurt’ta hizmet veren ÖTA'larda ANKARAKART dönemi mask
Çubuk ve Akyurt’ta hizmet veren ÖTA'larda ANKARAKART dönemi
Başkan Altınok EGO otobüsünde hem TMM uyarısı yaptı, hem de dezenfektan dağıttı mask
Başkan Altınok EGO otobüsünde hem TMM uyarısı yaptı, hem de dezenfektan dağıttı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı mask
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı
Ankara evi mimarisine sahip yapı İbrahim Ağa Konağı hayata dönüyor mask
Ankara evi mimarisine sahip yapı İbrahim Ağa Konağı hayata dönüyor
Ankara ÇSM’de Meksika Ölüler Günü Sergisi mask
Ankara ÇSM’de Meksika Ölüler Günü Sergisi
Ankara Çankayalı kadınlar dayanışmayı örüyor  mask
Ankara Çankayalı kadınlar dayanışmayı örüyor 
Ankara Mamak Belediyesi Personeline Protokol Semineri mask
Ankara Mamak Belediyesi Personeline Protokol Semineri
Başkan Altınok: ‘Nutuk’ önemli bir hazinedir mask
Başkan Altınok: ‘Nutuk’ önemli bir hazinedir
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Altındağ’a bir orman daha mask
Ankara Altındağ’a bir orman daha
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak! mask
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak!
Bu Sakızı Çiğneyen Zayıflıyor! Yeni Mucize'nin Adı: Sirke Sakızı! mask
Bu Sakızı Çiğneyen Zayıflıyor! Yeni Mucize'nin Adı: Sirke Sakızı!
Ankara’dan Hatay’a fidanlar can olacak mask
Ankara’dan Hatay’a fidanlar can olacak
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Seferberliğine 2020 ağaçlık destek mask
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Seferberliğine 2020 ağaçlık destek
Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı! mask
Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL