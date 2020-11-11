Ankara'da Koronavirüsle İlgili Yapılan Tespit Tüm Halkı Korkuttu! Vaka Artışları Öyle Bir Hal Aldı ki...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs vaka artışlarında tatil dönüşleri ve mevsim geçişleri etkili oluyor dedi.
Ankara'daki Vaka Artışı İle İlgili Dikkat Çeken Tespit! Prof. Dr. Kara, vaka sayısını indirebilmek için maske oranının yüzde 90'ların üstünde olması gerektiğinin altını çizerek, "Her 10 kişiden en az 9'unun maskeli olması ve maskeyi doğru şekilde takıyor olması lazım" diye belirtti.
Prof. Dr. Ateş Kara, vaka artışında tatil dönüşlerinin ve mevsimsel geçişlerin etkili olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kara, "Virüslerin özellikle havaların soğuduğu veya ani değişim gösterdiği dönemlerde insanlardan insanlara geçişleri biraz daha kolay oluyor. İnsanlar dışarıda biraz daha rahat oluyor. Bir anda dış ortamdaki yaşam şekline adaptayken içeriye aynı rahatlıkla geçebiliyorlar. Bu da virüslerin geçişlerini ve bulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu dönemlerin de üst üste gelmesi, eklenmesi İstanbul'daki vaka sayısındaki artışın belki de en temel nedenlerinden bir tanesini oluşturdu" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.