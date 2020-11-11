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- 11 Kas 2020 - 16:38 G: 11 Kas 2020 - 17:14

Müge Anlı'da Bu Olay Tir Tir Titretti! Zeliha ve Cevdet Uysal Çiftiyle İlgili Ortaya Çıkan Yeni Gelişme Şok Etti!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’le ekrana taşınan olay Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Müge Anlı Zeliha ve Cevdet Uysal Çifti Öldü mü, Öldürüldü mü? Bulundu mu? 26 Ekim tarihinden beri kayıp olan Uysal çiftinin başına ne geldiği merak ediliyor. Müge Anlı ve ekibinin aradığı Zeliha ve Cevdet Uysal çifti ile ilgili bulunan ipuçları izleyenleri şaşırtıyor. Çiftin öldürülüp öldürülmediği merak ediliyor.

Müge Anlı’nın programına yaklaşık 10 gün önce konu olan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin nerede olduğu bulunamadı. 26 ekim tarihinden beri kayıp olan Uysal çifti ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Gün geçtikçe bulunma ihtimali azalan çiftin nerede olduğu başta çocukları olmak üzere tüm Türkiye tarafından merak ediliyor.

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11 Kas 2020 - 16:38 - Müge Anlı Haberleri

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