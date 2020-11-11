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- 11 Kas 2020 - 17:07 G: 11 Kas 2020 - 17:12

Şener Şen Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Sağlık Durumu Herkesi Korkuttu... Şuanda Hastanede!

Yeşilçamın duayen oyuncularından Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şener Şen’in hastaneye kadırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şener Şen’in hangi sağlık sorunu ile hastaneye kaldırıldığı merak ediliyor. 78 yaşındaki ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgınına ünlü oyuncu Şener Şen de yakalandı. Sevilen oyuncunun salgına yakalandığı haberi sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. 10 kasım günü Covid-19 sebebi işe fenalaşan Şener Şen Amerikan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Salgına yakalandığı açıklanan Şener Şen’in son durumu ise merak ediliyor.

Ekim ayında İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda “Zengin Mutfağı” oyunu ile sahneye çıkan Şener Şen’in Covid-19 salgınına yakalanması sevenlerini üzdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncunun Amerikan Hastenesi’ne yatırıldığı açıklandı. 10 kasım günü hastanede tedavi görmeye başlayan duayen oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu hayranları tarafından merak ediliyor.

11 Kas 2020 - 17:07 Ankara- Yaşam

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