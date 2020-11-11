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11 Kas 2020 - 17:07

Şener Şen Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Sağlık Durumu Herkesi Korkuttu... Şuanda Hastanede!

Yeşilçamın duayen oyuncularından Şener Şen hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şener Şen’in hastaneye kadırıldığı haberi sevenlerini üzdü. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şener Şen’in hangi sağlık sorunu ile hastaneye kaldırıldığı merak ediliyor. 78 yaşındaki ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.