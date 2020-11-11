Böyle Adam Görülmedi! Ağlatabilene 100 TL Veriyor, Dert Dinleyerek Ülkeyi Karış Karış Geziyor! Kesinlikle Tanımak İsteyeceksiniz
Dert dinleyerek Türkiye’yi gezen Aytaç Şimşek yaşadıklarını anlattı. Son dönemlerde “1TL’ye dert dinlenir” dövizleri ile gezen insanlar oldukça yaygınlaştı. Özellikle üniversite şehirlerinde gençler dert dinleyerek harçlıklarını çıkarıyor. Bununla beraber bu işi gerçek bir kazanç sağlama yolu olarak görenler de var. Otostopla Türkiye’yi gezen Aytaç Şimşek dert dinleyerek para kazanıyor.
İstanbul’un karmaşasından kaçmak isteyen Aytaç Şimşek, 3 yıl önce Türkiye’yi gezmek için yola çıktı. Otostopla Türkiye turu yapan Aytaç Şimşek, gezerken dert dinleyerek para kazanıyor. Gittiği şehirlerde 10 TL’ye dert dinleyen Aytaç Şimşek, derdi ile kendisini ağlatabilene ise 100 TL veriyor.
3 yıldır Türkiye’yi gezen Aytaç Şimşek dert dinleyerek para kazandığı yolculuğunu anlattı. Şimşek otostop adreslerinden biri olan Batman’da nereleri gezdiğini dinlediği dertleri ve yaşadıklarını anlattı. Son dönemlerin popüler akımlarından olan para ile dert dinlemeyi meslek edinmiş olan Aytaç Şimşek bu sayede geçimini sağlıyor. 3 yıldır Türkiye’de birçok ili gezen Aytaç Şimşek yolculuğa çıkarken korktuğunu ancak insanları tanıdıkça korkusunun geçtiğini anlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.