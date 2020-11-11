Böyle Adam Görülmedi! Ağlatabilene 100 TL Veriyor, Dert Dinleyerek Ülkeyi Karış Karış Geziyor! Kesinlikle Tanımak İsteyeceksiniz

İstanbul’un karmaşasından kaçmak isteyen Aytaç Şimşek, 3 yıl önce Türkiye’yi gezmek için yola çıktı. Otostopla Türkiye turu yapan Aytaç Şimşek, gezerken dert dinleyerek para kazanıyor. Gittiği şehirlerde 10 TL’ye dert dinleyen Aytaç Şimşek, derdi ile kendisini ağlatabilene ise 100 TL veriyor.

3 yıldır Türkiye’yi gezen Aytaç Şimşek dert dinleyerek para kazandığı yolculuğunu anlattı. Şimşek otostop adreslerinden biri olan Batman’da nereleri gezdiğini dinlediği dertleri ve yaşadıklarını anlattı. Son dönemlerin popüler akımlarından olan para ile dert dinlemeyi meslek edinmiş olan Aytaç Şimşek bu sayede geçimini sağlıyor. 3 yıldır Türkiye’de birçok ili gezen Aytaç Şimşek yolculuğa çıkarken korktuğunu ancak insanları tanıdıkça korkusunun geçtiğini anlattı.