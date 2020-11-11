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11 Kas 2020 - 17:58

Sadakatsiz İzleyenleri Bu Benzerlik Karşısında Donup Kalacak! Uyarlandığı Dizinin Her Şeyi Ortaya Çıktı... Konusu Gündem Oldu!

Kanal D ekranlarında bu sezon ekrana gelmeye başlayan Sadakatsiz dizisi gündem olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana ekrana damgasını vurmaya devam eden Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı Doctor Foster dizisi de izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Sadakatsiz dizisinin bu kadar sevilmesinin ardından dizinin orijinali de merak uyandırdı.