Sadakatsiz İzleyenleri Bu Benzerlik Karşısında Donup Kalacak! Uyarlandığı Dizinin Her Şeyi Ortaya Çıktı... Konusu Gündem Oldu!
Kanal D ekranlarında bu sezon ekrana gelmeye başlayan Sadakatsiz dizisi gündem olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana ekrana damgasını vurmaya devam eden Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı Doctor Foster dizisi de izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Sadakatsiz dizisinin bu kadar sevilmesinin ardından dizinin orijinali de merak uyandırdı.
Bilindiği gibi bu sezon Kanal D’de ekrana gelmeye başlayan ve büyük beğeni toplayan dizi Doctor Foster isimli yabancı yapımdan Türkiye’ye uyarlandı. Uyarlama olan Sadakatsiz dizisinin büyük beğeni toplamasının ardından dizinin orijinali olan Doctor Foster’ın konusu ve oyuncuları da araştırılmaya başlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.