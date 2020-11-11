Ankara'da Koronavirüste Saatler Değişti! Yeni Dönem Resmen Başladı! Gencinden Yaşlısına Herkesi İlgilendiriyor... Bu Bölgelerde Değişim Başladı!

Dünya genelinde etkisini gösteren ve Türkiye'de son 1 haftadır aralıksız olarak artışını devam ettiren yeni tip koronavirüs olan covid-19; birçok kısıtlamanın tekrardan yürürlüğe girmesine sebep oldu. Sadece Ankara özelinde değil, birçok şehirde de kısıtlamalar genişletildi. Genel bir sokağa çıkma yasağı henüz net olmasa da; şuanda 65 yaş üzeri vatandaşlar için böyle bir yasak getirildi. Koronavirüsün ilk dönemlerinde, başlarken 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkması yasaklanmıştı, ardından ise gençlere yasak getirilmiş ve sonrasında tüm halka yasak getirilmişti. Bu yeni yasak her ne kadar 10:00 - 16:00 arası dışarı çıkmanın serbest olduğu bir yasak olsa da; insanlarda genel bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı endişesi oluşturdu.

Tüm bunlar bir yana kısıtlamalar böylelikle devam ederken, Ankara'da yeni bir önlem daha alındı. Bu önlemle birlikte artık saatler değişti. Yeni bir dönemin başlangıcı olan bu önlemler, virüs konusunda riskin arttığının en temel göstergesi oldu. Bu sebepten dolayı halkın normalde 1 dikkat ediyorsa, 10 dikkat etmesi gerektiği de ortaya çıktı! Peki, Ankara'da yapılan bu yeni değişiklik ne? Saatlerle ilgili o değişimin detayları için diğer sayfaya geçiniz >>