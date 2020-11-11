Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar...

TV8 kanadı, Masterchef kanadı, Acun Medya kanadı ve programla ilgili herhangi bir resmi taraftan ifşalarla ilgili bir açıklama gelmemesi izleyenleri oldukça kızdırıyordu. Her bölümden önce o bölümde ne olacağı, kimin eleneceği, kimin kaptan olacağı durumlarıyla ilgili bilgi sızdırılması; yarışmanın tüm gizemini kaybetmesine sebep olurken, bir taraftan da reytinglerini artırdı. Çünkü yapılan ifşanın gerçek olup olmadığını merak eden izleyenler, programa kilitlendi. Fakat bu son ifşa şoku, oldukça kötü geldi. Masterchef'e darbe niteliğinde olabilir! Çünkü hem şampiyon, hem de ikinci ismin kim olduğu söylendi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında ilk sırada kendine yer bulan Masterchef Türkiye 2020'de yaşanan son ifşa şoku herkesi oldukça kızdırdı! Her ne kadar elenecek isimlerin bilgileri sızdırılsa da; bu bir tık fazla oldu. İşte o ifşa ve tüm detaylar! >>