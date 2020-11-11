Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar...
Masterchef'e çok büyük darbe vuruldu! Yarışma başladığından itibaren ardı ardına gelen ifşalar ve bilgi sızdırma durumları elenen isim vs. olduğu için pek önemsenmiyordu. Fakat 15. ifşa olan bu son ifşa, tüm izleyenleri bir anda şoka uğrattı. Daha bitmesine uzun bir süre olan Masterchef'te şampiyon olacak isim ve ikinci isim ifşalandı. Sosyal medya hesabı ve sözlük hesabı üzerinden bilgi sızdıran ve "Masterchef Kahini" olarak adlandırılan kişinin son ifşası eğer gerçek çıkarsa ortalık kızışacak!
TV8 kanadı, Masterchef kanadı, Acun Medya kanadı ve programla ilgili herhangi bir resmi taraftan ifşalarla ilgili bir açıklama gelmemesi izleyenleri oldukça kızdırıyordu. Her bölümden önce o bölümde ne olacağı, kimin eleneceği, kimin kaptan olacağı durumlarıyla ilgili bilgi sızdırılması; yarışmanın tüm gizemini kaybetmesine sebep olurken, bir taraftan da reytinglerini artırdı. Çünkü yapılan ifşanın gerçek olup olmadığını merak eden izleyenler, programa kilitlendi. Fakat bu son ifşa şoku, oldukça kötü geldi. Masterchef'e darbe niteliğinde olabilir! Çünkü hem şampiyon, hem de ikinci ismin kim olduğu söylendi.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında ilk sırada kendine yer bulan Masterchef Türkiye 2020'de yaşanan son ifşa şoku herkesi oldukça kızdırdı! Her ne kadar elenecek isimlerin bilgileri sızdırılsa da; bu bir tık fazla oldu. İşte o ifşa ve tüm detaylar! >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.