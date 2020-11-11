Boy Uzaması İçin Hangi Doktora Gidilir? Boy uzaması doktora gitmek isteyen kişilerin ortopedi uzmanlarından yardım almaları gerekecektir. Genel olarak cerrahi operasyonlar sayesinde boy uzama gerçekleşmektedir.

Boy kişilerin hem genetik yapıları hem de çevresel faktörler ile ilgili bir durumdur. Beslenme ile boyun uzaması ancak belli bir seviyeye kadar olacaktır. Boy uzatma ameliatı öncesinde doktorun hastayı muayene etmesi gerekir. Özellikle küçük çocuklarda ameliyat yapılacaksa, kemik yapılarının incelenmesi çok önemlidir.

Hormonal yapıların durumu, varsa iskelet bozukluklarının durumu da hekim tarafından ele alınmalıdır. Boy uzaması ameliyatı çocuklar için yapılacaksa mutlaka aileden izin almak gerekir. Hekim, ameliyat öncesinde aileyi ve çocuğu bilgilendirir. Bozuk kemiklerin düzelmesi sağlanır ve hastanın yapısına en uygun yöntem tercih edilerek kemik uzaması gerçekleştirilir.

Boy Uzaması için Ne Yapmak Gerekir?

Boy uzaması için kişiler ameliyat dışında bazı yöntemleri deneyebilirler. İp atlamak, yürümek, zıplamak, basketbol oynamak ve bir takım egzersizler boyun uzamasını sağlar. Eğer kişide bazı kronik hastalıklar varsa, boylarının uzaması mümkün olmayabilir. Hormonların eksik olması halinde de boy kısa kalabilir.

Ergenlik hormonları, kortizol, tiroit hormonlarının eksikliği boy kısalığına neden olur. Eğer kişide böbrek yetmezliği, diyabet sorunları varsa bu durumda boy yine kısa olacaktır. Boyunu uzatmak isteyen kişilerin mutlaka öncesinde bu sorunlarını tespit etmesi ardından bu sorunlar için tedavi olmalıdır.

Boy Kısalığına Neden Olan Durumlar Nelerdir?

Boy kısalığına neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Hormonal bozukluklar,

Büyümeyi etkileyen bazı çocukluk çağı hastalıkları,

Çocukluk çağında geçirilen böbrek hastalıkları,

Kemikleri etkileyen genetik hastalıklar nedeniyle boy kısa kalabilir.

Boy Uzaması için Uygulanan Ameliyat Çeşitleri Nelerdir?

Boy uzaması için ameliyat çeşitleri toplamda 3 tanedir. Bu çeşitler şu şekilde sıralanabilir:

Kombine teknik,

Motorlu çivi yöntemi,

İlizarov yöntemi ile boy uzatmak mümkündür.

Boy uzatma ameliyatında genellikle ilizarov adı verilen teknik kullanılmaktadır. Bunlar bacağa dışarıdan uygulanmaktadır. Ancak yeni cihazlar ile birlikte daha çok internal fiksatörler kullanılmaya başlandı. Bunlar dışarıdan kumanda edilebiliyor ve vücudun içine yerleştiriliyor. Daha iyi kozmetik sonuçlar alınması açısından da faydalı oluyor. Eksternal cihazlar ile yapılan işlemlerde bacakta iz kalıyor. Kombine teknik uygulamasında hem internal hem de eksternal fiksatörler tercih edilebiliyor.

Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Boy uzatma ameliyatı yapımı mutlaka uzman bir ortopedi uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Mutlaka deneyimli kişilerle boy uzaması ameliyatı olunması gerekir.

Genel anestezi yerine epidural anestezi kullanılarak ameliyatın yapılması mümkündür. Bu durumda hastalar arzu ederseler ameliyat sırasında uyanık olabilirler. İşleme uzatılması planlanan kemiğin ikiye kesilmesi ile başlanır ve sabitleme cihazları kullanılır. Bu ameliyat iki kısımda incelenmektedir. İlk aşamada kemik ayrılır. Daha sonra belli bir süre geçince kemik iyileşmeye başlar ve sertlik ortaya çıkar. Hasta bu sırada yavaş yavaş iyileşmeye başlar. İlk aşamadan sonra değnekler ile yürüyen kişi, ikinci aşamada iyileşme ile birlikte daha sağlam yürüyebilir.

Boy uzaması için ameliyat olan kişilerin hastanede ortalama 2 gün kalması gerekir. Ameliyattan yüzde 95 başarı oranı elde etmek mümkündür. Ayrıca ameliyattan sonra kalan iz minimal olur. İşlemde küçük kesiler yapılmaktadır.