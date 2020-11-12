Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Kasım 2020
Çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını 3.163 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 473,8 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 7,7 altında 468 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 473,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.163 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.869 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, ekonomilerin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.